El secreto romano bajo el Palacio de la Merced: unas termas en pleno corazón de Córdoba

Bajo el Palacio de la Merced, uno de los edificios más emblemáticos de Córdoba, se esconde una historia poco conocida que conecta directamente con el pasado romano de la ciudad. Lejos de tratarse de un hallazgo reciente, estos restos arqueológicos constituyen hoy una curiosidad histórica de gran valor, cuya integración para la visita pública culminó en 2024.

El palacio se sitúa en una zona que en origen estaba fuera del lienzo norte de la muralla romana republicana. Sin embargo, ya en el siglo I d. C., Córdoba había desbordado ampliamente esos límites, dando lugar a nuevos espacios urbanos como el conocido vicus (o barrio) norte. Es precisamente en este contexto donde se encuadran los restos conservados bajo el palacio.

El descubrimiento

El descubrimiento se produjo en la década de los años 70, cuando la Diputación de Córdoba se trasladó al antiguo convento barroco y acometió obras de ampliación. Durante la excavación del sótano aparecieron estas estructuras, lo que motivó la creación de un vestíbulo a doble altura para su conservación e integración arquitectónica.

En un primer momento, los restos fueron interpretados como un baptisterio cristiano vinculado a la antigua ermita de Santa Eulalia. Sin embargo, las investigaciones posteriores de los arqueólogos de la Universidad de Córdoba Ángel Ventura y Rafael Hidalgo cambiaron radicalmente esta visión.

¿Baptisterio o termas?

Los estudios concluyeron que se trataba en realidad de un complejo termal, concretamente de un balneum perteneciente al vicus norte de época altoimperial. Dentro de este conjunto, se identificó una estancia destinada al baño frío, lo que refuerza su carácter como instalación vinculada al ocio y la higiene en la Córdoba romana.

Los restos de las antiguas termas bajo el Palacio de la Merced. / A.J.González

El conjunto está formado por dos estructuras claramente diferenciadas, separadas por un grueso muro. La primera, situada al sur, presenta planta rectangular y funciona a modo de aljibe. Cuenta con dos escaleras enfrentadas en sus extremos y fue construida con mortero de cal y piedra, recubierta además con una capa impermeabilizante que garantizaba su funcionalidad hidráulica.

La segunda estructura, al norte, tiene planta semicircular y está realizada con grandes sillares. A diferencia de la anterior, carece de escaleras, lo que ha permitido a los investigadores identificarla como parte de la fase primitiva del complejo termal.

Así evolucionó

Las hipótesis más recientes apuntan a una evolución en el uso de este espacio. Inicialmente concebido como instalación termal, el recinto habría sido transformado en época tardoantigua, cuando se añadieron las escaleras a la estructura rectangular para adaptarla como pila bautismal. Este cambio refleja la transición religiosa y cultural que experimentó la ciudad en los últimos siglos del Imperio romano.

Además de estos elementos, en el Palacio de la Merced también se documentaron restos de un hipogeo monumental con recinto funerario datado en la primera mitad del siglo I d. C. El profesor Desiderio Vaquerizo señaló que su entidad sugiere la pertenencia a una familia de alto estatus, mientras que Ángel Ventura lo vinculó con un médico de la Societas Aerariorum, llamado Marcus Tolemachus, relacionado con la explotación minera de cobre en Sierra Morena.

La riqueza de Córdoba

Hoy, este espacio subterráneo no solo constituye un testimonio arqueológico excepcional, sino también un ejemplo de cómo Córdoba ha sabido integrar su pasado en el presente.

Los tesoros ocultos de la Diputación de Córdoba / A.J.González

Un rincón oculto, como muchos otros en esta ciudad, que invita a redescubrir sus rincones desde sus cimientos y a comprender mejor su complejidad histórica.