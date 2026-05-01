Educación
El PSOE pide al Ayuntamiento de Córdoba ampliar el plan 'Renueva tu cole' a todos los colegios de la ciudad
Isabel Bernal reclama al Ayuntamiento de Córdoba que las mejoras previstas para 26 centros docentes lleguen a toda la red pública y exige a la Junta más inversión en aulas, gimnasios y espacios educativos
La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha reclamado este viernes al Gobierno local del PP que amplíe el plan Renueva tu cole, diseñado inicialmente para 26 centros, a todos los colegios de la capital, al tiempo que ha exigido a la Junta de Andalucía nuevas inversiones en la red pública de centros, sobre todo, en la renovación y arreglo de gimnasios, salones de actos y nuevos espacios lectivos.
Bernal ha insistido en que el Ayuntamiento de Córdoba "debe renovar la infraestructura de los centros, que es de su competencia, con nuevos suelos, ventanas, tejados, escaleras, patios de recreo, ascensores o rampas", y ha solicitado al Gobierno local que cumpla no sólo con el compromiso del plan Renueva tu cole para 26 centros, sino que lo amplíe a todos los demás, según ha informado el PSOE en una nota de prensa.
La concejala también ha pedido "diligencia y rapidez" para concluir el plan Sombra en tu colegio que, ya en la recta final del curso y con las temperaturas al alza, está aún sin ejecutar en su totalidad. "Desde el PSOE instamos a Bellido a que se preocupe por los niños cordobeses y pida a la Consejería de Educación de la Junta que cubra las necesidades de los centros educativos de Córdoba", ha comentado.
Se ha referido así en concreto al aumento de los recursos para el alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEAE); o ampliando aulas, como en el colegio López Diéguez, donde sería posible una tutoría más por las solicitudes de matrícula recibidas en Educación Infantil.
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