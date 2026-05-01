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Movilidad eléctrica: ¿cómo puedo viajar?

Es una herramienta clave para mantener la autonomía y la participación en actividades sociales y de ocio

Jesús Recio, técnico ortoprotésico.

Jesús Recio, técnico ortoprotésico. / Sanicor

DC Digital

La movilidad eléctrica es una herramienta clave para mantener la autonomía y la participación en actividades sociales y de ocio, especialmente cuando se trata de viajar. Desde un enfoque profesional, elegir el dispositivo adecuado marca la diferencia entre una experiencia limitada y un desplazamiento cómodo, seguro y eficiente.

Para viajes, es fundamental optar por scooters o sillas eléctricas plegables y compactas, que faciliten su transporte y almacenamiento en distintos medios (coche, tren o avión). A ello se suma un elemento imprescindible: las baterías de litio, que aportan menor peso, mayor autonomía y cumplen con la normativa de transporte aéreo, permitiendo viajar con mayor tranquilidad.

Movilidad eléctrica: ¿cómo puedo viajar?

Movilidad eléctrica: ¿cómo puedo viajar?

Sanicor

Dentro de las soluciones más versátiles, destacan los handbikes eléctricos, que convierten una silla manual en un sistema motorizado. Ofrecen gran autonomía, facilidad de acople y conducción, y mayor confort en trayectos largos, siendo una opción especialmente útil para entornos urbanos y viajes.

En Sanicor, entendemos que la clave está en realizar una correcta valoración individual, teniendo en cuenta el entorno, el tipo de desplazamiento y las necesidades funcionales de cada usuario, para seleccionar el dispositivo más adecuado.

Elegir el dispositivo adecuado marca la diferencia.

Elegir el dispositivo adecuado marca la diferencia. / Sanicor

Consejo profesional

Te invitamos a visitar nuestras instalaciones, donde podrás conocer y probar una amplia gama de sillas eléctricas, scooters y handbikes, con asesoramiento profesional personalizado y servicio técnico propio que garantiza el ajuste, mantenimiento y seguimiento de cada equipo. Especialmente en este mes, para que puedas disfrutar del mayo cordobés con la máxima libertad, comodidad y autonomía.

Técnico: Jesús Recio – técnico ortoprotésico.

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