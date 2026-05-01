Movilidad eléctrica: ¿cómo puedo viajar?

La movilidad eléctrica es una herramienta clave para mantener la autonomía y la participación en actividades sociales y de ocio, especialmente cuando se trata de viajar. Desde un enfoque profesional, elegir el dispositivo adecuado marca la diferencia entre una experiencia limitada y un desplazamiento cómodo, seguro y eficiente.

Para viajes, es fundamental optar por scooters o sillas eléctricas plegables y compactas, que faciliten su transporte y almacenamiento en distintos medios (coche, tren o avión). A ello se suma un elemento imprescindible: las baterías de litio, que aportan menor peso, mayor autonomía y cumplen con la normativa de transporte aéreo, permitiendo viajar con mayor tranquilidad.

Sanicor

Dentro de las soluciones más versátiles, destacan los handbikes eléctricos, que convierten una silla manual en un sistema motorizado. Ofrecen gran autonomía, facilidad de acople y conducción, y mayor confort en trayectos largos, siendo una opción especialmente útil para entornos urbanos y viajes.

En Sanicor, entendemos que la clave está en realizar una correcta valoración individual, teniendo en cuenta el entorno, el tipo de desplazamiento y las necesidades funcionales de cada usuario, para seleccionar el dispositivo más adecuado.

Elegir el dispositivo adecuado marca la diferencia. / Sanicor

Consejo profesional

Te invitamos a visitar nuestras instalaciones, donde podrás conocer y probar una amplia gama de sillas eléctricas, scooters y handbikes, con asesoramiento profesional personalizado y servicio técnico propio que garantiza el ajuste, mantenimiento y seguimiento de cada equipo. Especialmente en este mes, para que puedas disfrutar del mayo cordobés con la máxima libertad, comodidad y autonomía.

Técnico: Jesús Recio – técnico ortoprotésico.