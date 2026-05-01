La manifestación del 1º de Mayo reúne a unas 3.000 personas en Córdoba: "En esta vida hay que luchar por lo que quieres"

Unos 3.000 asistentes, según la cifra de CCOO y UGT (2.500 personas para la Policía Local), han participado este viernes en la manifestación del 1º de Mayo en Córdoba, defendiendo el empleo de calidad y los servicios públicos en la movilización organizada en la capital.

Este año, el recorrido ha estado marcado por la fuerte asistencia de representantes políticos y candidatos a las elecciones de Andalucía en el primer día de campaña. No obstante, la participación de trabajadores de Hitachi Energy (ataviados con sus camisetas naranjas); profesionales de las grúas; docentes; sanitarios y pensionistas, entre otros colectivos, y el lema de la manifestación: Derechos, no trincheras: salarios, vivienda y democracia, han recordado que los protagonistas hoy son los trabajadores, que celebran su día.

3.000 cordobeses participan en la manifestación del 1º de Mayo / MANUEL MURILLO

La marcha ha comenzado en la glorieta de la Media Luna y ha finalizado en la plaza de Las Tendillas. La convocatoria de los sindicatos mayoritarios ha coincidido en el tiempo con las celebradas por CGT y por CTA, lo que ha obligado a la Policía a desplegarse en diferentes puntos del centro de la ciudad.

Gruistas exhiben una pancarta contra Construcor. / Manuel Murillo

Entre los participantes, de nuevo, se han hallado más personas de cierta madurez y de edad avanzada que gente joven. Ana Amil, de 71 años, ha lamentado que "los jóvenes se creen que se lo van a dar todo hecho, pero en esta vida hay que luchar por lo que quieres. Hay que reivindicar muchas cosas que hacen falta y como no te manifiestes, no vas a conseguir nada". Ana ha recordado que, en su caso personal, "nosotros veníamos los ocho hermanos con mi padre y con mi madre. Hay que seguir luchando".

En efecto, algunas familias han vuelto a participar este viernes en la manifestación del Día de los Trabajadores acompañadas por hijos, mayores e incluso mascotas. El recorrido ha sido animado por la batucada Samborejo, que un año más ha anunciado la llegada de los manifestantes, en este caso, acompañándolos por el paseo de La Victoria, la calle Concepción, Gondomar y Las Tendillas.

Al inicio de la movilización, algunos asistentes han pitado al secretario de Acción Sindical de la Federación de Industria de UGT, Antonio Lopera, posiblemente, por la actividad desarrollada por este sindicato en el conflicto laboral de Hitachi, donde UGT alcanzó un acuerdo con la empresa al margen de CCOO, que es mayoritario en esa compañía. A la altura de la iglesia de San Nicolás, en el bulevar del Gran Capitán, un grupo de jóvenes ha recogido sus banderas del PP antes de la llegada de los manifestantes.

Andrés Fernández, trabajador de la sanidad de 61 años de edad, ha explicado que "año tras año, los manifestantes somos casi los mismos. La población juvenil se involucra poco en manifestaciones y actos de este tipo". Él, en cambio, ha asistido a la marcha porque "creo en la sanidad pública y cada vez está menos cuidada. Estamos reivindicando que la clase media está menguando. Hay muchos motivos", ha asegurado.

Entre los jóvenes que sí han participado en la movilización del 1º de Mayo se han encontrado miembros de Juventud Obrera Cristiana. Alfonso David Pulido, de 26 años de edad, quien ha afirmado que "reivindicamos la lucha obrera también dentro de la Iglesia, que haya un sentido de lucha contra la injusticia, que era el mensaje de Jesús. Forma parte del eje central de la sociedad: el trabajo, la vivienda digna y el no a la guerra".