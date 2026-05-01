Las izquierdas reivindican las conquistas del Gobierno de España en la marcha del 1 de Mayo en Córdoba

La campaña electoral echa a andar en Córdoba con la presencia de las candidaturas de PSOE y Por Andalucía en la manifestación del 1 de Mayo convocada por los sindicatos. Las formaciones de izquierdas han sido las únicas que han asistido este viernes a la protesta que partía de la Glorieta de la Cruz Roja en la capital cordobesa. Ningún representante del PP o de Vox han acudido al llamamiento de CCOO y UGT.

Los socialistas han formado parte de la marcha con la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, y los miembros de la plancha del 17M con Silvia Mellado, Esteban Morales y Victoria Fernández en cabeza. En declaraciones a la prensa, Crespín ha mostrado hoy su orgullo de participar en el Primero de Mayo y ha destacado como conquistas del Gobierno de Pedro Sánchez para "la clase media, la clase trabajadora", por un lado, el aumento a 22 millones de las personas dadas de alta en la Seguridad Social en España "gracias a unas políticas de izquierdas y progresistas que mejoran las condiciones laborales", y, por otro, el mantenimiento de unos servicios públicos, en especial la sanidad. "El 17M es un referéndum por la sanidad pública", ha asegurado Crespín.

Socialistas en la manifestación del 1 de Mayo. / Manuel Murillo / COR

La número 1 del PSOE por Córdoba, Silvia Mellado, por su parte, también ha reivindicado el trabajo del Ejecutivo de Pedro Sánchez en pos de la clase obrera con medidas como la subida del salario mínimo o la subida de las pensiones, "derechos que necesitamos todos y todas para tener una igualdad de condiciones con el resto", ha asegurado.

Por Andalucía blindará los servicios públicos

Por su parte, Rosa María Rodríguez, candidata número 1 por Córdoba de la coalición de izquierdas Por Andalucía, también ha querido poner el foco en los derechos de la clase trabajadora, "que somos todos y todas los que componemos esta candidatura", ha añadido. La candidata ha señalado algunas de las cuestiones que hay que seguir apuntalando de cara al 17M, como los servicios públicos que en Andalucía "están deteriorados y en la UCI después de ocho años de gobierno de Moreno Bonilla", ha defendido, y que desde la coalición que representa prometen blindar para poder cubrir las necesidades básicas de la mayoría social.

Candidatura de Por Andalucía en la manifestación del 1 de Mayo. / Manuel Murillo / COR

Asimismo, Rodríguez ha denunciado "la mercantilización" por parte del PP que, a su juicio, están sufriendo en la comunidad andaluza la sanidad, la dependencia y la educación, y el problema de la despoblación que atenta con especial crudeza a la provincia. "Córdoba es la ciudad de España que más población pierde", ha dicho la candidata, que ha prometido poner en marcha un plan contra la despoblación, con una inversión de 1.500 millones en políticas de empleo enfocadas en las personas y colectivos que tienen mayor dificultad para el acceso al trabajo.

"El 17 de mayo hay que ir a votar, porque tenemos que hacer algo que Juanma Moreno Bonilla hace muy bien, que es desahuciarlo de San Telmo", ha concluido diciendo la candidata de Por Andalucía.