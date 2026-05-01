Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 1 de mayo de 2026
Música
Concierto de la Orquesta y Coro de la Mezquita-Catedral
Dentro del nuevo ciclo de primavera, la Orquesta y Coro de la Catedral interpretarán Cor Contritum (música para el corazón). La entrada es libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Iglesia de Nuestra Señora de la Paz (San Basilio).
San Basilio, 28.
21.15 horas.
Certamen
Actuación de academias de baile
En la jornada de hoy participarán las academias de Flora e Hija, Alegría de la Montiela e Isabel Hernández. La presentadora será Laura Caballero, vocal de actividades artísticas y flamenco de la Federación de Peñas Cordobesas.
CÓRDOBA. Plaza de las Tendillas.
19.30 horas.
Literatura
Continúa la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión
Hasta el 3 de mayo librerías de toda España mostrarán joyas bibliográficas, ediciones únicas y libros en oferta que esperan encontrar nuevas manos lectoras.
CÓRDOBA. Bulevar Gran Capitán.
De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.
Exposición
Sigue ‘Los pasos del pecado’, de Mercedes Daza
La artista propone una profunda reflexión visual que habita la intersección entre lo jurídico y lo emocional. Su obra trasciende lo ilustrativo para convertirse en un relato provocador que disecciona la realidad, reconstruyéndola a través del color y la tensión de lo invisible.
CÓRDOBA. Centro UCO Cultura.
Plaza de la Corredera, 40.
De 11.00 a 18.00 horas.
Exposición
‘El bodegón en la pintura cordobesa contemporánea’
La exhibición ofrece un recorrido por diversas interpretaciones del bodegón, desde enfoques tradicionales hasta lenguajes contemporáneos, demostrando la vigencia y riqueza expresiva de este tema.
CÓRDOBA. Teatro Cómico Principal.
Ambrosio de Morales, s/n.
De 11.00 a 14.00 horas.
- Detenida una maestra en Córdoba por presuntos malos tratos a 18 niños de Infantil
- Una cadena de supermercados ‘low cost’ llega a Córdoba y abrirá en un local emblemático del centro
- Una de las rutas más icónicas de Córdoba tiene 10 kilómetros y termina en un monumento de 13 metros: así es el sendero al Toro de Osborne
- Los tres proyectos con los que Córdoba mejorará el tráfico en puntos clave de la ciudad
- Córdoba estrena un jardín vertical con 1.700 plantas en el paso subterráneo de Carlos III
- Las Caballerizas Reales de Córdoba acogen un maridaje de quesos y vinos de Montilla-Moriles
- La Cata del Vino Montilla-Moriles levanta el telón en Córdoba con acceso libre, sabor a tardeo y... ganas de disfrutar
- Una joven de 23 años herida por un incendio de madrugada en un hotel del centro de Córdoba