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Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 1 de mayo de 2026

Concierto de la Orquesta y Coro de la Mezquita-Catedral

Concierto de la Orquesta y Coro de la Mezquita-Catedral / CÓRDOBA

Música

Concierto de la Orquesta y Coro de la Mezquita-Catedral

Dentro del nuevo ciclo de primavera, la Orquesta y Coro de la Catedral interpretarán Cor Contritum (música para el corazón). La entrada es libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Iglesia de Nuestra Señora de la Paz (San Basilio).

San Basilio, 28.

21.15 horas.

Certamen

Actuación de academias de baile

En la jornada de hoy participarán las academias de Flora e Hija, Alegría de la Montiela e Isabel Hernández. La presentadora será Laura Caballero, vocal de actividades artísticas y flamenco de la Federación de Peñas Cordobesas.

CÓRDOBA. Plaza de las Tendillas.

19.30 horas.

Literatura

Continúa la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Hasta el 3 de mayo librerías de toda España mostrarán joyas bibliográficas, ediciones únicas y libros en oferta que esperan encontrar nuevas manos lectoras.

CÓRDOBA. Bulevar Gran Capitán.

De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Exposición

Sigue ‘Los pasos del pecado’, de Mercedes Daza

La artista propone una profunda reflexión visual que habita la intersección entre lo jurídico y lo emocional. Su obra trasciende lo ilustrativo para convertirse en un relato provocador que disecciona la realidad, reconstruyéndola a través del color y la tensión de lo invisible.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Centro UCO Cultura.

Plaza de la Corredera, 40.

De 11.00 a 18.00 horas.

Exposición

‘El bodegón en la pintura cordobesa contemporánea’

La exhibición ofrece un recorrido por diversas interpretaciones del bodegón, desde enfoques tradicionales hasta lenguajes contemporáneos, demostrando la vigencia y riqueza expresiva de este tema.

CÓRDOBA. Teatro Cómico Principal.

Ambrosio de Morales, s/n.

De 11.00 a 14.00 horas.

‘El bodegón en la pintura cordobesa contemporánea’

‘El bodegón en la pintura cordobesa contemporánea’ / CÓRDOBA

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