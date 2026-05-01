El hospital Reina Sofía de Córdoba celebra 40 años del primer trasplante de corazón en Andalucía

El 10 de mayo de 1986 el jiennense José Moreno Colmenero, de 24 años, se convirtió en el primer paciente de Andalucía y tercero de España que se beneficiaba de un trasplante de corazón, gracias a una intervención que se llevó a cabo en el hospital universitario Reina Sofía de Córdoba, centro en el que había comenzado la actividad trasplantadora el 6 de febrero de 1979 con un injerto de riñón.

El doctor Manuel Concha, que era entonces jefe de Cirugía Cardiovascular del Reina Sofía y que se había formado previamente en trasplantes en Londres, recuerda numerosos detalles, tanto de este primer trasplantado de corazón, ya que coincidía el día de su cumpleaños con el de su hijo Fernando, como de otros muchos pacientes igualmente trasplantados, ya que a lo largo de su prolífica carrera Concha intervino en cientos de trasplantes. «Hubo que ir a Granada a buscar el corazón que se trasplantó con un helicóptero de la Guardia Civil, pero mereció la pena», resalta. En aquel primer injerto participaron junto a Concha, los doctores José María Arizón, José Suárez de Lezo, Federico Vallés, el enfermero perfusionista José Luis Moles, entre otros muchos profesionales de distintas categorías.

El doctor Concha, junto a otros profesionales, durante el primer trasplante de corazón realizado en Córdoba en 1986. / CÓRDOBA

Mientras preparaba esta semana este reportaje conmemorativo del 40 aniversario del primer trasplante de corazón en Córdoba, la actividad trasplantadora continúa incesante, de forma que entre este pasado lunes 27 y martes 28 de abril se hicieron tres injertos cardiacos en el Reina Sofía, un récord de trasplantes de corazón en un solo día, remarca el doctor Manuel Crespín, actual coordinador de insuficiencia cardiaca avanzada y trasplante cardíaco del hospital Reina Sofía.

Positivos datos

Las cifras son muy esperanzadoras. En las cuatro últimas décadas, desde mayo de 1986 hasta el 28 de abril de 2026 el hospital Reina Sofía acumula la realización de 826 trasplantes de corazón, de los que 112 han beneficiado a niños. El pasado año, concretamente, de los 27 injertos cardiacos que efectuó el hospital cordobés, 5 beneficiaron a menores de 18 años, lo que sitúa al Reina Sofía en cifras similares a las de otros hospitales reconocidos a nivel nacional como La Paz de Madrid o la Fe de Valencia e incluso por delante del Vall d’Hebrón de Barcelona, según los datos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Cabe recordar, en este aspecto, que el Reina Sofía es centro de referencia andaluz para trasplante cardiaco infantil y para las cardiopatías congénitas.

El doctor Manuel Concha, en una fotografía realizada esta semana en Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

Hitos y cirugías pioneras en Córdoba

A pesar de que cuando Manuel Concha ganó su plaza como jefe de Cirugía Cardiovascular en Córdoba en 1977, en una oposición celebrada en Madrid, hubo algún integrante del tribunal que auguraba que Concha no operaría en el Reina Sofía básicamente más que varices y otras patologías menores al tratarse de un hospital de provincia, Manuel Concha, junto a otros profesionales, fue responsable de numerosos de los hitos iniciales en materia de trasplante cardiaco, así como de la primera cirugía a corazón abierto que se efectuó en este hospital en noviembre de 1977 y otras intervenciones relevantes.

Entre estos logros están que el Reina Sofía fue el primer centro de España en realizar un injerto de corazón a un menor de un año, en 1994, a Carlitos, un niño gaditano. En 1998 el hospital materializó el trasplante cardiaco al bebé más pequeño del país (con tan solo 8 días), a la niña granadina Laurita.

Laura, trasplantada de corazón cuando tenía solo 8 días de vida en el hospital Reina Sofía en el año 1998. / FRANCISCO GONZALEZ

Además, en 2002 nacía en este mismo centro el primer bebé español de una madre previamente trasplantada de corazón y en 2009 se implantó el primer corazón artificial de Andalucía a un bebé sevillano de 18 meses como puente a un futuro trasplante.

Presentación del primer trasplante cardiaco infantil de Andalucía por donación en asistolia en el hospital Reina Sofía. / Ramón Azañón

Y el pasado 2025 el Reina Sofía llevó a cabo, por un lado, el primer trasplante cardíaco infantil de donante en asistolia en Andalucía, a una niña de tres años, y también el primer injerto pediátrico de corazón ABO (con donante y receptor incompatibles).

Alta supervivencia en el trasplante

Crespín subraya que «la supervivencia del trasplante cardiaco en Córdoba durante 2025 fue del 100%, un hito que refleja el nivel de excelencia del equipo y la capacidad del hospital para afrontar situaciones de máxima complejidad en cirugía cardíaca infantil».

Los doctores Manuel Concha, Ignacio Ibarra y Donald Ross, en una de las visitas de este último al hospital Reina Sofía. / CÓRDOBA

Manuel Concha recalca que los más grandes especialistas en Cirugía Cardiovascular han visitado Córdoba para participar en congresos, dado el nivel existente en el Reina Sofía. En la capital cordobesa se celebró varios años el Forum Ross, con expertos como Donald Ross, especialista en trasplantes e impulsor de la conocida técnica de Ross, que consiste en sustituir la válvula aórtica enferma de un paciente por su propia válvula pulmonar (autoinjerto), y colocar una válvula homoinjerto (de donante cadavérico) en la posición pulmonar. También vinieron a Córdoba otros especialistas, como Leonard Bailey, experto en trasplante de corazón infantil, lo que ayudó a Concha a realizar el trasplante de Laurita cuando ésta tenía solo 8 días de vida.