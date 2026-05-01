El Hospital Arruzafa realiza 181 trasplantes de córnea durante 2025, el mayor volumen de su historia

El Hospital Arruzafa ha alcanzado su mayor volumen histórico de actividad en trasplantes de córnea, con un total de 181 intervenciones realizadas en el último año registrado (2025). Este dato consolida al centro como referente en cirugía corneal, al concentrar uno de cada cuatro trasplantes realizados en Andalucía y aproximadamente el 3 por ciento del total nacional.

La evolución de esta actividad refleja una trayectoria ascendente y sostenida en el tiempo. En los últimos cinco años, el hospital ha registrado 140 trasplantes en 2021, 161 en 2022, 177 en 2023, 172 en 2024 y el máximo histórico alcanzado en 2025 con 181 procedimientos, sumando un total acumulado de 2.371 trasplantes desde el inicio de esta actividad. Un crecimiento que responde a la consolidación de la Unidad de Segmento Anterior, Córnea y Cirugía Refractiva (USACCR), posicionado como una de la de referencia a nivel europeo, coordinada por el oftalmólogo Alberto Villarrubia, e integrada también por los oftalmólogos Elisa Palacín, Antonio Cano, Álvaro Sánchez Ventosa, Marta Villalba y Juan Prados.

Un procedimiento muy estructurado

Según explica el oftalmólogo Alberto Villarrubia, el hecho de llevar tres décadas realizando trasplantes, favorece el procedimiento en alusión a que "tenemos todo muy estructurado de forma que un paciente venga por la patología que venga, aunque tenga una patología de córnea asociada, podemos asumirlo de forma integral. Para aumentar el número de pacientes de esta patología que nos llegan, es muy importante comunicar la mayoría de nuestras investigaciones y de nuestros adelantos, de nuestros resultados en congresos nacionales e internacionales, porque eso hace que seamos centro de referencia y nos puedan enviar pacientes prácticamente de toda España, incluso alguno de fuera”, explica.

En esta misma línea, Palacín subraya la estabilidad del equipo en alusión que “es una unidad muy consolidada, llevamos ya muchos años trabajando juntos en equipo y eso nos ayuda a tener mejores resultados con el paso del tiempo”. El también oftalmólogo Antonio Cano concreta que "realizar más de 180 trasplantes en un solo año significa una colaboración muy estrecha con el equipo de enfermería, auxiliares, oftalmología, todo el equipo de biólogos que hay detrás y, por supuesto, los cirujanos que al final somos los que terminamos realizando la intervención. Trabajar en un equipo así es un verdadero placer porque uno ve que todo sale rodado y que casos muy complicados terminan con buen resultado. Sería imposible si no hubiera un equipo de gente detrás de todo esto”.

De su lado, el oftalmólogo Álvaro Sánchez Ventosa, destaca la organización del proceso asistencial. “Nosotros tenemos muy consolidado ya el procedimiento del trasplante de córnea. Tenemos un equipo que hace las disecciones, el trato del tejido que luego se va a implantar. Luego, obviamente, tenemos nuestras cirugías de trasplante semanales y hacemos las revisiones conforme van surgiendo, con compañeros siempre disponibles para hacer un seguimiento perfecto y constante de todos los pacientes”. En este sentido, Marta Villalba, explica que "es una enorme satisfacción trabajar en un equipo en el que cada día podemos ayudar, cada vez, a más gente y conseguir que mejoren su visión, su calidad de vida y su satisfacción".

Juan Prados resalta los avances en el control de complicaciones detallando que "podemos ofrecer a los pacientes de la máxima calidad. Sabemos que el rechazo es una de las particularidades, pero hoy en día contamos con diferentes medios farmacológicos y pruebas de seguimiento que nos permiten detectar cualquier posibilidad relacionada con rechazo u otras complicaciones y tratarlas de la mejor manera”.

En el proceso de trasplante de tejidos, la bióloga María José Cantais explica la importancia de la selección del tejido corneal dado que "no todas las córneas valen para todos los pacientes, porque hay varias técnicas de trasplante. En muchos casos hay que recambiar toda la córnea o solo alguna de sus capas, anterior o posterior. Según las características de la córnea del donante, se destina a un tipo de trasplante u otro”.

La coordinadora de enfermería Ana Porcuna pone el acento en el acompañamiento integral del paciente y matiza que su unidad se dedica "a cuidar, y todo este proceso habla mucho del cuidado del paciente desde que entra, cuando pasa por quirófano, antes de la intervención y durante todo el tratamiento. Resolver sus dudas y acompañarlo forma parte esencial de nuestro trabajo”.

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163 empleados

Con este nuevo récord, el Hospital Arruzafa refuerza su posición como uno de los centros líderes en cirugía corneal en España. Su capacidad para abordar casos complejos, junto con un enfoque multidisciplinar y una apuesta constante por la innovación y la formación, lo consolidan como un referente para pacientes con patología ocular. El Hospital Arruzafa es el único hospital especializado en oftalmología que existe en la comunidad andaluza. A día de hoy, cuenta con un equipo médico constituido por veinticinco oftalmólogos entre sus 163 empleados y cuya dirección medica reside en la figura de Juan Manuel Laborda.