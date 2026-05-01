Dos heridos tras una choque entre un autobús de Aucorsa y un turismo en el Centro de Córdoba

Dos personas han resultado heridas leves este viernes tras un accidente de tráfico entre un autobús de Aucorsa y un turismo en pleno Centro de Córdoba.

Según han informado fuentes oficiales a este periódico, el suceso ha ocurrido en torno a las 22.00 horas de este viernes 1 de mayo, cuando un autobús urbano y un coche han chocado en el cruce entre Ronda de los Tejares y la avenida Gran Capitán, en pleno Centro de la capital. Dos personas han resultado heridas leves tras la colisión y han sido atendidas en el lugar por los servicios sanitarios.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias ambulancias y efectivos de la Policía Local de Córdoba.

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