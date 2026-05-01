Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Manifestación 1 de mayoViernes de CrucesEspectáculo AlcázarMaría Jesús MonteroGuía CrucesDoctor ConchaGuía PatiosResultados Elecciones Autonómicas AndalucíaCórdoba CFColas en los Patios de CórdobaObras a-4 Córdoba
instagramlinkedin

Sucesos

Dos heridos tras una choque entre un autobús de Aucorsa y un turismo en el Centro de Córdoba

La colisión se ha producido este viernes de Cruces en el cruce entre Ronda de los Tejares y Gran Capitán

Ambulancias y policías en el lugar del accidente, este viernes.

Ambulancias y policías en el lugar del accidente, este viernes. / CÓRDOBA

Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

Dos personas han resultado heridas leves este viernes tras un accidente de tráfico entre un autobús de Aucorsa y un turismo en pleno Centro de Córdoba.

Según han informado fuentes oficiales a este periódico, el suceso ha ocurrido en torno a las 22.00 horas de este viernes 1 de mayo, cuando un autobús urbano y un coche han chocado en el cruce entre Ronda de los Tejares y la avenida Gran Capitán, en pleno Centro de la capital. Dos personas han resultado heridas leves tras la colisión y han sido atendidas en el lugar por los servicios sanitarios.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias ambulancias y efectivos de la Policía Local de Córdoba.

Noticias relacionadas

Multitud en las calles

El accidente se ha producido en una jornada de gran afluencia en las calles de la ciudad debido a la celebración de las Cruces de Mayo. Esta zona, es una de las más transitadas por los cordobeses y visitantes para dirigirse de un recinto a otro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenida una maestra en Córdoba por presuntos malos tratos a 18 niños de Infantil
  2. Una cadena de supermercados ‘low cost’ llega a Córdoba y abrirá en un local emblemático del centro
  3. Una de las rutas más icónicas de Córdoba tiene 10 kilómetros y termina en un monumento de 13 metros: así es el sendero al Toro de Osborne
  4. Los tres proyectos con los que Córdoba mejorará el tráfico en puntos clave de la ciudad
  5. Kiabi y New Yorker abren por primera vez en Córdoba en el centro comercial La Sierra
  6. Una joven de 23 años herida por un incendio de madrugada en un hotel del centro de Córdoba
  7. Lidl obtiene licencia para abrir un nuevo supermercado en Córdoba
  8. Accidente en Vallellano: una colisión entre un coche y un autobús de Aucorsa deja cuatro personas heridas

Dos heridos tras una choque entre un autobús de Aucorsa y un turismo en el Centro de Córdoba

Dos heridos tras una choque entre un autobús de Aucorsa y un turismo en el Centro de Córdoba

Juanma Moreno señala a Córdoba como "clave" para la mayoría absoluta en las elecciones andaluzas del 17M

Juanma Moreno señala a Córdoba como "clave" para la mayoría absoluta en las elecciones andaluzas del 17M

Los fallecidos en Córdoba el viernes 1 de mayo

Colas y bulla en los Patios de Córdoba antes de que empiece la fiesta: "Están espectaculares"

Colas y bulla en los Patios de Córdoba antes de que empiece la fiesta: "Están espectaculares"

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El PSOE pide al Ayuntamiento de Córdoba ampliar el plan 'Renueva tu cole' a todos los colegios de la ciudad

El PSOE pide al Ayuntamiento de Córdoba ampliar el plan 'Renueva tu cole' a todos los colegios de la ciudad

Córdoba rendirá homenaje a María del Carmen Abril Vega y al resto de víctimas del accidente de Adamuz con un espacio artístico en el Parque de Orive

Córdoba rendirá homenaje a María del Carmen Abril Vega y al resto de víctimas del accidente de Adamuz con un espacio artístico en el Parque de Orive

La rehabilitación del firme de la autovía A-4 entre Córdoba y Jaén finalizará en agosto de 2027

La rehabilitación del firme de la autovía A-4 entre Córdoba y Jaén finalizará en agosto de 2027
Tracking Pixel Contents