El Gobierno reconoce el deterioro "significativo" de la autovía A-4 a su paso por Córdoba

El Gobierno central ha reconocido el deterioro "significativo" de la autovía A-4 a su paso por la provincia de Córdoba, especialmente tras los sucesivos episodios meteorológicos adversos de principios de año. Así lo ha admitido el Ejecutivo en una respuesta dada a una pregunta planteada por la senadora popular por Córdoba Cristina Casanueva, en la que cuestionaba el estado de la carretera en la parte que une a Córdoba con Sevilla.

"El firme de la autovía A-4 en dicho corredor ha experimentado un deterioro significativo como consecuencia de los sucesivos episodios de precipitaciones intensas registrados durante los meses de enero y febrero de 2026", apunta el Gobierno en su respuesta, en la que alude al paso de siete sistemas de bajas presiones. Lo que dice el Ejecutivo es que la recurrencia de todas aquellas borrascas "no permitió la recuperación progresiva de la infraestructura entre dichos episodios".

A. J. González

Ya se han iniciado actuaciones en la A-4 a su paso por Córdoba

En la misma respuesta se detalla que se han iniciado actuaciones de reparación urgente del pavimento en el marco de las obras de emergencia tramitadas al efecto. Todo ello, se añade, "con el fin de restituir las adecuadas condiciones de seguridad vial del firme en los tramos más afectados".

En la parte de la provincia de Córdoba, detalla el Gobierno en su respuesta, se están ejecutando trabajos de rehabilitación del firme en el tramo de la A-4 comprendido entre Córdoba y el límite provincial con Sevilla (PP.KK. 399+000 al 435+625), así como en la N-4 entre Aldea Quintana y La Carlota. Las obras se iniciaron en el mes de marzo de 2026 y está prevista su finalización dentro del presente año.

Baches en el firme de la A-4 a su paso por Córdoba capital. / A. J. GONZÁLEZ

Financiación para las obras de emergencia de la A-4

Ante la pregunta planteada por Casanueva, que pedía información sobre los fondos utilizados para estos trabajos, el Gobierno central explica que las actuaciones se enmarcan en las medidas contempladas en el Real Decreto por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos. Aquí se habilitaron créditos extraordinarios destinados a la reposición de infraestructuras de transporte de titularidad estatal afectadas por esos fenómenos meteorológicos.

Otras obras que se llevan a cabo en la A-4 a su paso por Córdoba

Por otro lado, el Ejecutivo recuerda que en este 2026 se están llevando a cabo las actuaciones correspondientes a la ejecución de dos proyectos de rehabilitación estructural completa del firme en el tramo de la A-4, en este caso, comprendido entre el límite provincial con Jaén y la ciudad de Córdoba.

Baches en la A-4 a su paso por Córdoba capital. / A. J. GONZÁLEZ

Uno de esos proyectos comenzó en julio de 2024, cuesta más de 23 millones de euros, y abarca todo el tramo del límite provincial con Jaén hasta El Carpio. El otro proyecto, de 22,8 millones, se centra en el tramo entre El Carpio y Córdoba capital. Esta última obra comenzó en agosto de 2025 y se espera que termine en agosto de 2027.