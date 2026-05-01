Obituario
Los fallecidos en Córdoba el viernes 1 de mayo
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 2 de mayo, están previstas las siguientes inhumaciones:
Francisco Pérez Fernández
La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de San Rafael
María Rubio García
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael
María Aumente García
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael
María Ángeles Rodríguez Jiménez
La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de San Rafael
María Ángeles Pinilla Tierno
La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de La Salud
Pedro Rodríguez Peña
La inhumación está prevista a las 18.45 horas en el cementerio de San Rafael
Luis Núñez Paniagua
La inhumación está prevista a las 19.15 horas en el cementerio de San Rafael
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