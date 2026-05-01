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Los fallecidos en Córdoba el viernes 1 de mayo

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 2 de mayo, están previstas las siguientes inhumaciones:

Francisco Pérez Fernández

La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de San Rafael

María Rubio García

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael

María Aumente García

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael

María Ángeles Rodríguez Jiménez

La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de San Rafael

María Ángeles Pinilla Tierno

La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de La Salud

Pedro Rodríguez Peña

La inhumación está prevista a las 18.45 horas en el cementerio de San Rafael

Luis Núñez Paniagua

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