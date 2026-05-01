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Educación

Córdoba oferta 1.212 plazas en Artes Plásticas, Diseño, Música, Danza y Arte Dramático para el curso 2026/27

El proceso de escolarización para el curso 2026/27 ofrecerá un total de 8.722 plazas en enseñanzas artísticas superiores y profesionales

Alumnas del grado de Danza.

Alumnas del grado de Danza. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El proceso de escolarización de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño y de las Superiores de Arte Dramático, Diseño, Música y Danza se va a desarrollar durante el mes de mayo con una oferta conjunta de 8.722 plazas para el curso 2026/27, de las que 1.212 están en centros de Córdoba.

Plazo de solicitudes para Artes Plásticas y Diseño

Las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño se ordenan en ciclos formativos de grado medio y de grado superior, agrupados en familias profesionales artísticas. Los ciclos formativos incluyen una fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres. El plazo para solicitar una de las 990 plazas de este grupo en Córdoba será del 1 a 31 de mayo para los que tengan que realizar prueba de acceso y del 1 al 20 de junio para los exentos de pruebas.

El proceso de escolarización comienza cada curso escolar con la presentación de la solicitud de admisión. Este trámite puede realizarse de forma telemática a través de la Secretaría Virtual de los Centros Educativos de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Asimismo, las familias que lo deseen pueden presentar su solicitud de manera presencial en el centro educativo correspondiente.

Una vez finalizado el plazo de solicitud, se publicarán las listas de personas admitidas y no admitidas. Aquellas que hayan obtenido plaza deberán formalizar la matrícula para el curso siguiente dentro del plazo establecido para cada enseñanza, preferentemente a través de la Secretaría Virtual de los Centros Educativos.

Período de matriculación

Por otro lado, la matrícula se formalizará del 1 al 10 de julio. En Andalucía se imparten 11 familias profesionales con ciclos formativos de grado medio y superior. Estos estudios se pueden cursar en las 9 Escuelas de Arte y Superiores de Diseño y en las 7 Escuelas de Arte de Andalucía.

Música, Danza y Arte Dramático

En cuanto a las Enseñanzas Artísticas Superiores (Música, Danza, Arte Dramático y Diseño) el plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto del 1 al 20 de mayo con una oferta total en Córdoba de 222 plazas.

Proceso de admisión

El proceso de admisión en su convocatoria ordinaria, que incluye las pruebas específicas, adjudicaciones y matriculación, se desarrollará entre junio y julio. Cabe destacar que los centros que imparten enseñanzas artísticas superiores, salvo en el caso de danza, funcionan como distrito único, es decir las plazas se adjudican por concurrencia competitiva según la nota obtenida en la prueba específica de acceso.

Noticias relacionadas y más

Actualmente, la red andaluza cuenta con cinco Conservatorios Superiores de Música, uno de Danza, tres Escuelas Superiores de Arte Dramático y nueve Escuelas de Arte y Superiores de Diseño.

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