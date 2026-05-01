Córdoba implanta los primeros corazones artificiales permanentes en adultos mientras el Imibic avanza en su propio prototipo

El jefe de Cirugía Cardiovascular del hospital universitario Reina Sofía e investigador principal del Grupo GA09 de Patología Cardiovascular del Imibic, Ignacio Muñoz, avanza que desde hace años este grupo de investigación, en colaboración con empresas tecnológicas, ha venido trabajando en un modelo de corazón artificial para pacientes adultos, lo que se conoce como terapia de destino. Este experto explica que este avance ‘made in Córdoba’ es una bomba mecánica que se quiere implantar en pacientes con el objetivo de que se convierta en un dispositivo permanente, no temporal.

Hasta el momento, añade, esta tecnología se ha implantado ya en simuladores de sistemas circulatorios mecánicos y en corazones de modelos animales similares a los humanos, con una valoración positiva. El objetivo de esta tecnología, explica el jefe de Cirugía Cardiovascular, es ayudar a pacientes que, por distintas contraindicaciones, no son candidatos a trasplante de corazón, precisando este especialista que, aunque este avance puede contribuir a mejorar la calidad de vida de este grupo de pacientes, ya que su duración en años puede ser similar a la de un trasplante, el injerto cardiaco sigue siendo por ahora la mejor solución cuando es necesario un injerto.

En qué consiste la tecnología

El también responsable del grupo de Patología Cardiovascular del Imibic recalca que la bomba mecánica que han diseñado no implica la extracción previa del corazón dañado del paciente ni tampoco la implantación de un corazón artificial permanente, sino que es un dispositivo de asistencia ventricular que se coloca en el tórax, entre el ventrículo izquierdo y la aorta, simulando una especie de ‘bypass’ permanente.

Representación de algunos de los profesionales que forman parte del programa de trasplante cardiaco del hospital Reina Sofía. / Víctor Castro

Representación de algunos de los profesionales que forman parte del programa de trasplante cardiaco del hospital Reina Sofía. / Víctor Castro

El propósito de esta tecnología, subraya, es ayudar a mejorar la función cardiaca de pacientes con insuficiencia cardiaca grave y determinadas contraindicaciones para trasplante, como padecer hipertensión pulmonar severa o enfermedad vascular periférica muy avanzada, entre otras dolencias.

Paralelamente a esta investigación, el servicio de Cirugía Cardiovascular del Reina Sofía tiene previsto llevar a cabo en los próximos días la implantación por cuarta vez en Córdoba en un paciente del sistema Heart Mate, otro modelo de asistencia circulatoria y de terapia en destino que está en el mercado desde hace unos años.

Positivo balance en trasplantes

Por otro lado, con motivo del 40 aniversario del primer trasplante de corazón que se llevó a cabo en el hospital universitario Reina Sofía de Córdoba, el actual jefe de Cirugía Cardiovascular del hospital universitario Reina Sofía, Ignacio Muñoz, expone que «la técnica quirúrgica de la extracción y del implante no ha variado demasiado, pero el proceso del trasplante ha adquirido una dificultad mucho mayor, dada la mayor complejidad general de donantes y receptores y al gran número de pacientes que requieren soporte con sistemas mecánicos de asistencia circulatoria para posibilitar acceder al trasplante y que llegan a esta situación en un estado muy crítico. Se trata de pacientes que requieren de una alta especialización y, en ocasiones, intervenciones sucesivas hasta recibir el órgano que precisan».

Realización de un trasplante de corazón en el hospital Reina Sofía. / Miguel Ángel Salas / EFE

Lo que sí está sufriendo variaciones es el sistema de donación, precisa Muñoz, ya que antes la mayoría de trasplantes se hacían tras la donación de un paciente en muerte encefálica (muerte cerebral) y en los últimos años se ha incrementado mucho la donación en asistolia, que se produce cuando, tras retirar las medidas de soporte vital a un paciente sin posibilidades de recuperación, se detiene el corazón y los equipos sanitarios perfunden rápidamente los órganos para garantizar su viabilidad. Igualmente, también se están empezando a registrar más donaciones de pacientes que se acogen a su derecho a pedir ayuda para morir.

Un trabajo multidisciplinar

El programa de trasplante cardiaco requiere del trabajo conjunto de numerosos especialistas: cirujanos cardiovasculares, anestesistas, perfusionistas, cardiólogos de adultos y pediátricos, intensivistas de adultos y pediátricos, coordinadores de trasplante, pediatras, personal de enfermería, rehabilitadores y fisioterapeutas, infecciosos, anatomopatólogos e inmunólogos.

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Las principales patologías que motivan un trasplante de corazón son la miocardiopatía dilatada de origen isquémico, las miocardiopatías de origen genético, miocarditis fulminante, la tormenta arrítmica y diversas cardiopatías congénitas.