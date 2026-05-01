Confirmado: el presidente andaluz Juanma Moreno pone voz al himno de la campaña electoral del PP en Palma del Río (Córdoba)

Confirmado. El tema que suena cuando Juanma Moreno, presidente andaluz y candidato a la reelección, entra en escena en sus propios mítines está interpretada por él mismo. La canción se titula Kilómetro sur y es el himno de campaña del PP que sonará en todos los actos de las elecciones del 17 de mayo. Esta noche, en el acto que el candidato ha protagonizado en el Espacio Cultural Santa Clara, en la localidad de Palma del Río (Córdoba), se han escuchado los acordes de un tema pegadizo, que será la banda sonora de los populares en estas elecciones autonómicas. "Es Andalucía, la mejor tierra del mundo, el kilómetro sur donde ser andaluz es un orgullo profundo", dice la pegadiza sintonía que Juanma Moreno interpreta.

El tema se estrenó en el acto de inicio de campaña, que los populares celebraron ayer junto al Palacio de San Telmo. Ya entonces hubo quinielas entre los asistentes sobre si era o no la voz de Juanma Moreno la que sonaba en los altavoces interpretando una canció desconocida, pero ha sido este viernes cuando el Partido Popular ha confirmado las sospechas: sí, el que canta el himno de campaña del PP es el propio candidato.

Juanma Moreno abre la campaña en Palma del Río / MANUEL MURILLO

La canción interpretada por Juanma Moreno

La canción está interpretada por Juanma Moreno, aunque de momento no se conoce la historia que hay detrás de la misma, ni cómo surgió la idea de poner en marcha esta iniciativa musical. Tampoco se sabe cuándo se realizó la grabación del tema, ni quienes han participado en la misma. Lo que sí se sabe es que el tema se puede escuchar ya en la plataforma Spotify, y por supuesto en todos los actos electorales del PP.

Es conocido que Juanma Moreno es un apasionado de la música y seguidor de algunos grupos indies como Sidonie o Viva Suecia. También era sabido que en su adolescencia formó varios grupos musicales con nombres tan inquietantes como Cuarto Protocolo, Lapsus psíquico y Falsas realidades, pero esta es la primera vez que ya como dirigente político se anima a cantar.