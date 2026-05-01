La banda del Rambito se enfrenta a 173 años de cárcel y a multas de 5.500 millones en Córdoba por traficar con 20,5 toneladas de hachís

La Fiscalía de Córdoba solicita 173 años de cárcel para 21 acusados que, supuestamente, integraron un grupo criminal asentado en la capital y liderado por un procesado apodado el Rambito. Introducían hachís del norte de África para distribuirlo en Francia y los agentes les incautaron 20,5 toneladas de esta droga, que hacían pasar por tomates. La droga tenía un valor de 139 millones de euros y, atendiendo a su cantidad notoria, el fiscal reclama multas que superan los 5.500 millones de euros para los encartados.

La operación Califa Trucks fue efectuada por la Policía Nacional y la Guardia Civil, y sus intervenciones se desarrollaron en octubre de 2022 y enero de 2023. De acuerdo con el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, al que ha accedido Diario CÓRDOBA, la investigación de la brigada de la Policía Judicial de Córdoba se remonta a mayo de 2020 y fue impulsada a raíz de la localización de una nave industrial donde operaba esta organización delictiva, ubicada en la carretera de Palma del Río.

El Rambito, ayudado por su pareja sentimental, lideraba una organización criminal que tenía una estructura piramidal clara, controlando e impartiendo instrucciones al resto de los miembros. Su pareja se encargaba de la rama empresarial, enmascarando y dando cobertura a las actividades ilícitas del grupo. La acusación pública destaca el uso de dos empresas, con cierta actividad comercial legal, para el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

Bolas de hachís enfundadas en celofán rojo simulando ser tomates. / A. J. González

Un primer coche fue localizado en Villamartín

Respecto a los hechos acontecidos, detalla que en octubre de 2022 fue identificado un coche por la Unidad de Seguridad Ciudadana (Suecia) con sede en Villamartín (Cádiz), que era conducido por un investigado, que se halla desaparecido en la actualidad, y ocupado por otro procesado que "no cesaba de hacer uso del teléfono móvil". En esta situación, apareció otro turismo que, al advertir la presencia policial, frenó en seco, giró 180 grados y emprendió la fuga a gran velocidad.

Entonces se inició una persecución por parte de los agentes a lo largo de 40 kilómetros de carreteras, "llegando el turismo perseguido a invadir el carril contrario, en varias ocasiones, poniendo en concreto peligro a diferentes usuarios que circulaban en dicho sentido", describe el fiscal. Finalmente, consiguieron su detención en Lebrija (Sevilla), tras impactar con un vehículo de la Guardia Civil.

Como consecuencia, dos agentes sufrieron lesiones. El conductor fue detenido pese a oponer una "fuerte resistencia" a los agentes, llegando a caer estos al suelo, por lo que tuvieron que emplear la fuerza para reducirle. Después comprobaron que en el interior del vehículo transportaba ocho fardos de sustancia, que, una vez analizada, resultó ser hachís con un peso neto de 2,6 kilogramos. El Instituto armado comprobó, además, que la matrícula del coche pertenecía a otro vehículo propiedad del acusado. El detenido carecía de carné de conducir por haber perdido los puntos.

Droga incautada en la operación 'Califa Trucks'. / CÓRDOBA

Encuentro en un restaurante malagueño

En enero de 2023, un coche conducido por un encartado accedió a una nave localizada en el polígono industrial Las Viñas, en el municipio de Mollina (Málaga). Pocos minutos más tarde salió del inmueble un camión, conducido por un investigado ya fallecido. El turismo le siguió "realizando evidentes funciones de lanzadera, disminuyendo considerablemente la marcha en numerosas ocasiones y efectuando cambios de sentido para volver a continuar la marcha con dirección a un restaurante", adonde se dirigió el camión estacionando en el parking. Al mismo tiempo, el turismo entró y salió del lugar, vigilando una posible presencia policial, y apareció una furgoneta.

Minutos más tarde, la furgoneta salió del aparcamiento y parecía ir "con gran carga". Los agentes la siguieron y le dieron el alto en la autovía A-7, en sentido Algeciras. Detuvieron al conductor y hallaron en el interior tres pallets de grandes dimensiones, que estaban cargados con bolas en cajas de cartón, simulando ser tomates. Una vez analizada la sustancia resultó ser hachís con un peso de dos toneladas.

Los agentes acceden al camión con la droga. / CÓRDOBA

18,5 toneladas de hachís en un camión

En el mismo día, previa autorización judicial, la Guardia Civil registró dos naves localizadas en el polígono malagueño Las Viñas, adonde accedió empleando la fuerza. En uno de estos inmuebles halló el camión ya observado y, escondidos bajo el mismo, a dos procesados. En el semiremolque de este vehículo se ocultaban 24 pallets de grandes dimensiones, cargados con bolas de hachís, en cajas de cartón y simulando de nuevo ser tomates. Esta droga tenía un peso de 18,5 toneladas e iba a destinarse a la distribución y venta a terceros. Estaba valorada en 138,9 millones de euros.

Los presuntos delitos: del narcotráfico a atentado

El fiscal califica los hechos como un delito contra la salud pública, de sustancias que no causan grave daño a la salud, pero con las agravantes de notoria cantidad y pertenencia a organización criminal, por el que acusa a 20 de estos procesados (todos, excepto uno). También imputa a tres acusados (el cabecilla, su pareja y una tercera persona) blanqueo de capitales. Por último, atribuye solo a un encartado (el que protagonizó la persecución) la supuesta comisión de dos delitos contra la seguridad vial; falsedad en documento oficial; atentado a agentes de la autoridad y dos delitos leves de lesiones.