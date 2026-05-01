El Ayuntamiento de Córdoba concede al centro La Foggarilla el 1º premio del Concurso de Cruces de Mayores

Ya hay cruz ganadora en el 1º Concurso de Cruces de Mayores en los centros de participación activa de Córdoba. El Ayuntamiento de Córdoba ha informado de que la cruz ganadora de este certamen municipal es la del centro de participación activa de personas mayores La Foggarilla. En total, han sido diez recintos los que se han presentado al certamen, que buscaba "fomentar la creatividad, la participación y la convivencia de las personas mayores, así como poner en valor las tradiciones la ciudad". La principal particularidad de estas cruces y lo que más se valora de ellas es la flor, porque no es una flor natural, sino que las hacen los usuarios de los centros de mayores participantes.

Quién formaba el jurado

El jurado ha estado compuesto por personal de la Delegación de Ferias y Festejos, de la Delegación de Mayores y de la Federación de Peñas Cordobesas. De este modo, tras la visita y el análisis de la decena de cruces, el jurado ha concedido el primer premio a la cruz de La Foggarilla, destacando la calidad y el esmero de su elaboración. El segundo premio, informa el Ayuntamiento, ha sido otorgado a la cruz del centro de participación activa Antonio Pareja, mientras que el tercer premio ha recaído en la cruz del centro de participación activa de El Higuerón.

La delegada de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, ha destacado "la alta calidad de todas las cruces" presentadas en el primer año de esta iniciativa y ha recalcado que, en su opinión, "todos merecen un premio por el cariño con el que han elaborado a mano cada detalle de las cruces". Contador también ha subrayado que lo importante es "la ilusión, el trabajo y la colaboración que han demostrado los mayores para formar parte, de forma activa, en una de las tradiciones de nuestra ciudad".