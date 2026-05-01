Aucorsa gana 160.000 viajeros en el primer trimestre de 2026 y roza los 5,8 millones de usuarios en Córdoba

Buenas noticias en Aucorsa que ya se vislumbraron en Semana Santa. La empresa municipal de autobuses de Córdoba ha cerrado el primer trimestre de 2026 con 5.748.726 viajeros, lo que supone un crecimiento del 2,87% respecto al mismo periodo del año anterior. En términos absolutos, la empresa ha sumado 160.378 usuarios más entre enero y marzo respecto a los mismos meses del año anterior, según las cifras ofrecidas este viernes por el Ayuntamiento de Córdoba.

El presidente de Aucorsa y delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano, atribuye estos resultados a “la mejora de los servicios, la profesionalidad de la plantilla, la prestación de un servicio de calidad, seguro y fiable; e indudablemente, a un aumento de la conciencia ciudadana con el transporte sostenible”. Además, el edil del PP confía además en que los datos mejoren durante el segundo trimestre, coincidiendo con la incorporación de nuevos vehículos a la flota, “que ofrecen más confort y mejores prestaciones”.

Servicio especial de Aucorsa en Semana Santa. / CÓRDOBA

Marzo, el mejor mes

El principal impulso de usuarios llegó en marzo, mes en el que Aucorsa registró 2.154.924 viajeros, un 8,38% más que en marzo del año pasado. La cifra equivale a 166.680 desplazamientos adicionales en solo 30 días. Este incremento se explica, en parte, porque este mes de marzo contó con un día laborable más que el mismo mes de 2025, aunque la empresa también destaca que en algunas jornadas se alcanzaron picos de demanda cercanos a los 90.000 viajeros diarios.

También ha contribuido al tirón de los datos los viajeros registrados durante la Semana Santa de 2026, cuando subieron a bordo de la flota un total de 576.863 viajeros. El dato, según indicó el Ayuntamiento en una nota, fue el mejor de los últimos cuatro años.

Mejora en todas las líneas

La evolución positiva se ha dejado notar en la práctica totalidad de las líneas urbanas, indica el Ayuntamiento. Las que más han crecido en el acumulado del año han sido las líneas 3, 12 y 10. En el caso de la línea 3, alcanzó los 179.593 usuarios, con 23.465 viajeros más que en marzo del ejercicio anterior.

En cifras absolutas, las líneas más utilizadas por los cordobeses durante marzo fueron la línea 2, con 244.700 viajeros, y la línea 7, con 234.800 usuarios.

Mejora de los servicios especiales y periféricos

Los datos, de los que ha tomado conocimiento esta semana el consejo de administración de Aucorsa, también reflejan una mejora en los servicios especiales y periféricos. El servicio al aeropuerto, correspondiente a la línea 78, ha pasado de una media de 60 viajeros por servicio en febrero de 2025 a 105 usuarios por viaje. En la comparativa de marzo, la media se elevó de 37 a 78 viajeros por servicio.

También mantienen una evolución al alza los autobuses que conectan el centro urbano con los polígonos industriales. En marzo, tanto el servicio a La Torrecilla como el de Las Quemadas registraron una media diaria de 77 viajeros.