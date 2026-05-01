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Reparación

Adif gasta más de 3 millones de euros en reponer las vías tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

El Ministerio de Transportes detalla las empresas que llevaron a cabo las obras, que tuvieron que contratarse mediante un procedimiento de emergencia

Un tren circulando por Adamuz después de que se repararan las vías tras el accidente.

Un tren circulando por Adamuz después de que se repararan las vías tras el accidente. / MANUEL MURILLO

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

Adif destinó más de tres millones de euros, mediante un contrato de emergencia, a la reparación de las vías ferroviarias que se vieron afectadas por el accidente de Adamuz ocurrido el pasado 18 de enero. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aclarado ahora este gasto, después de que la senadora popular por Córdoba Cristina Casanueva planteara la pregunta por escrito en la Cámara Alta.

En su respuesta, Transportes detalla que las obras de reposición de la vía fueron adjudicadas a la empresa madrileña Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, mientras que la asistencia técnica la llevó a cabo la malagueña Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra. En total, ambos contratos supusieron un desembolso de 3.045.000 euros, impuestos aparte.

Efectos del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en el que han fallecido al menos 40 personas cuando descarrilaron varios vagones de un tren de la compañía Iryo que había salido de Málaga con destino a Puerta de Atocha (Madrid), e invadieron la vía contigua pocos segundos antes de que circulase un Alvia de Renfe con destino a Huelva, que también descarriló tras chocar. En imagen, el sueco Emil Jonsson, residente en Málaga y superviviente del suceso. ACCIDENTE DE FERROCARRIL MORTAL. DESCARRILAMIENTO. CHOQUE

Tren Iryo accidentado el pasado 18 de enero en Adamuz. / Manuel Murillo

Las obras de reposición de las vías se contrataron de emergencia

Desde el ministerio que dirige Óscar Puente también aclaran que la forma de contratación fue mediante un expediente de emergencia, método que permiten, añaden, los procedimientos de contratación de Adif y de Alta Velocidad. En concreto, se apunta en la respuesta, el expediente de emergencia se puede utilizar "cuando la administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional", algo que evidentemente ocurrió con el accidente de Adamuz.

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Vuelven a circular los trenes AVE entre Córdoba y Madrid. Trenes pasando por Adamuz. Accidente ferroviario, descarrilamiento Córdoba

Un tren circulando por Adamuz cuando se retomó la conexión tras el accidente, a mediados de febrero. / Manuel Murillo

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