Adif gasta más de 3 millones de euros en reponer las vías tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Adif destinó más de tres millones de euros, mediante un contrato de emergencia, a la reparación de las vías ferroviarias que se vieron afectadas por el accidente de Adamuz ocurrido el pasado 18 de enero. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aclarado ahora este gasto, después de que la senadora popular por Córdoba Cristina Casanueva planteara la pregunta por escrito en la Cámara Alta.

En su respuesta, Transportes detalla que las obras de reposición de la vía fueron adjudicadas a la empresa madrileña Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, mientras que la asistencia técnica la llevó a cabo la malagueña Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra. En total, ambos contratos supusieron un desembolso de 3.045.000 euros, impuestos aparte.

Tren Iryo accidentado el pasado 18 de enero en Adamuz. / Manuel Murillo

Las obras de reposición de las vías se contrataron de emergencia

Desde el ministerio que dirige Óscar Puente también aclaran que la forma de contratación fue mediante un expediente de emergencia, método que permiten, añaden, los procedimientos de contratación de Adif y de Alta Velocidad. En concreto, se apunta en la respuesta, el expediente de emergencia se puede utilizar "cuando la administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional", algo que evidentemente ocurrió con el accidente de Adamuz.

El servicio de autobús entre Córdoba y Villanueva de Córdoba costó casi 650.000 euros

El Gobierno ha aclarado también, por la misma vía, cuánto desembolso supuso el servicio alternativo mediante autobús que estuvo funcionando entre las estaciones de Córdoba y Villanueva de Córdoba el tiempo que estuvo interrumpida la circulación por el trágico accidente. En este caso, el Ejecutivo explica que fueron 645.360 euros los que costó dicha alternativa, que permitía enlazar Córdoba capital con Madrid, haciendo el tramo hasta Los Pedroches en autobús.