41 corazones artificiales infantiles en Andalucía: la solución 'made in Córdoba' hasta que llega el trasplante

El mes de mayo está unido a la historia y tradiciones de Córdoba, pero también al corazón del hospital universitario Reina Sofía y de sus pacientes, ya que fue en ese mes de 1986 cuando se hizo el primer trasplante de corazón de la historia del Reina Sofía y también en ese mes, pero del año 2009, cuando el hospital cordobés implantó el primer corazón artificial a un menor en Córdoba y en Andalucía, como sistema alternativo hasta que pudo recibir un trasplante.

Desde entonces y hasta ahora, el hospital universitario Reina Sofía, centro de referencia nacional para cardiopatías congénitas, ha ido incorporando diferentes sistemas de asistencia circulatoria de corta, media y larga duración y es referente nacional en el implante de sistemas ECMO (Oxigenación por Membrana Extracorpórea). La ECMO es un soporte temporal que asume las funciones del corazón y pulmones en ‘shock cardiogénico refractario’, actuando como puente urgente hacia la recuperación, hacia un dispositivo de larga duración o un trasplante cardiaco.

Dificultad para encontrar donantes en la etapa pediátrica

Estos sistemas externos, que permiten desempeñar la función del corazón durante meses (sustituyen temporalmente la función de uno o ambos ventrículos en pacientes con insuficiencia cardiaca muy grave), ofrecen una alternativa a una situación crítica mientras surge un donante para efectuar al paciente el trasplante cardiaco que necesita.

Las doctoras Susana Jaraba y Elena Gómez, en el hospital Reina Sofía con un paciente. / Manuel Murillo

A veces la espera puede durar meses por la dificultad de encontrar donantes en la etapa pediátrica. Este dispositivo de alta tecnología permite al menor que lo tiene implantado comer, tener cierta movilidad y respirar de manera espontánea durante la espera.

Mayor supervivencia

En definitiva, toda esta tecnología está permitiendo una mayor supervivencia infantil en pacientes que son candidatos a trasplante en toda Andalucía, teniendo en cuenta que en la infancia las opciones de encontrar donantes son muy complejas, señala la doctora Susana Jaraba, jefa de sección de la UCI Pediátrica del hospital Reina Sofía.

17 años después de que se implantara en la región el primer corazón artificial como puente hacia el trasplante, a un niño sevillano que se llama Pablo, el Reina Sofía ha implantado ya 41 dispositivos a menores de toda la comunidad autónoma e incluso de fuera de la misma, detalla Susana Jaraba, que precisa que de los 41 dispositivos de asistencia ventricular usados hasta el momento en niños en Córdoba, del modelo de larga duración, denominado Berlin Heart, se han implantado 30, mientras que en 8 casos ha sido empleada la tecnología de corta duración y en 3 pacientes se utilizó un modelo mixto.

El Reina Sofía ha empleado en los últimos 17 años un total de 41 corazones artificiales como puente hacia el trasplante. / Manuel Murillo

Un equipo multidisciplinar de profesionales hace posible el avance

La implantación de estos dispositivos en el complejo hospitalario cordobés es posible gracias a un equipo multidisciplinar, formado por cardiólogos, cirujanos cardiovasculares, anestesistas, intensivistas pediátricos, perfusionistas, especialistas en pediatría, además de personal de enfermería, destaca la responsable de la UCI pediátrica.

Enfermedades a las que se destina esta tecnología

Los pacientes que, por el momento, han necesitado el uso de asistencia ventricular en el hospital Reina Sofía padecían miocardiopatías dilatadas con disfunción ventricular o cardiopatías congénitas complejas que no tenían opción a cirugía convencional, entre otras patologías.

En España solo existen seis hospitales que usen esta tecnología y el centro cordobés es el único que la utiliza en Andalucía. En España los otros cinco hospitales especializados en corazones artificiales en edad pediátrica son La Fe de Valencia; Gregorio Marañón y la Paz (Madrid); Barcelona (Vall d’Hebron) y La Coruña (Hospital Universitario A Coruña Juan Canalejo).

La doctora Susana Jaraba, jefa de sección de la UCI pediátrica del hospital Reina Sofía. / Manuel Murillo

En el Reina Sofía no existe lista de espera para beneficiarse de este mecanismo, aseguran la especialista en Cardiología Elena Gómez y la doctora Jaraba.

Alta supervivencia

Estas dos especialistas del Reina Sofía apuntan a que la supervivencia global de los pacientes que tienen que hacer uso del corazón artificial en el ámbito pediátrico se sitúa en torno al 70% al alta del hospital. «Son datos muy positivos, ya que se trata de pacientes sin otra alternativa terapéutica posible», remarcan las doctoras Elena Gómez y Susana Jaraba.

La especialista en Cardiología del hospital Reina Sofía Elena Gómez Guzmán. / Manuel Murillo

El tiempo medio que han necesitado los pacientes que hasta ahora se han beneficiado de esta clase de dispositivo en el Reina Sofía es de 88 días, aunque depende del tipo de asistencia que requieran y de su evolución. 310 días, casi un año, es el tiempo más extenso que por ahora ha necesitado un paciente tener conectado un corazón artificial en la uci pediátrica del hospital