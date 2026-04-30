La UCO crea la Cátedra CECO de Empresa Familiar y convoca 76 plazas de Titular de Universidad

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba, reunido en sesión ordinaria, ha aprobado la creación de la Cátedra CECO de Empresa Familiar, impulsada junto a la Confederación de Empresarios de Córdoba. En la sesión se ha dado luz verde, además, a la convocatoria de 76 plazas de profesorado titular de universidad, correspondientes a la oferta de empleo público PDI 2025.

Estos han sido los acuerdos más destacados de la primera sesión del Consejo de Gobierno tras las elecciones a rector celebradas el pasado 23 de abril, en el mismo día de publicación de la proclamación definitiva de la reelección de Manuel Torralbo como rector de la Universidad de Córdoba.

Cátedra CECO de Empresa Familiar

El Consejo de Gobierno ha aprobado la puesta en marcha de la Cátedra CECO de Empresa Familiar, una iniciativa impulsada junto a la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) tras la reciente firma del convenio entre ambas instituciones.

La cátedra nace con el objetivo de fortalecer la colaboración entre la Universidad y el tejido empresarial, especialmente en el ámbito de la empresa familiar, que representa una parte mayoritaria del tejido productivo de la provincia.

Entre sus principales líneas de actuación se encuentra la organización de un encuentro anual de empresa familiar en Córdoba, concebido como foro de referencia para el análisis de retos y oportunidades del sector, así como el desarrollo de programas de formación continua dirigidos a profesionales mediante cursos especializados, microcredenciales y talleres prácticos.

La cátedra impulsará asimismo la investigación aplicada en colaboración con entidades públicas y privadas, la convocatoria de premios a trabajos académicos—como trabajos de Fin de Grado, Máster y tesis doctorales— y la organización de jornadas y seminarios temáticos. Entre sus actividades se incluye también la edición de publicaciones y materiales de carácter práctico orientados a la transferencia de conocimiento.

Para el desarrollo de estas actuaciones, CECO aportará financiación específica durante los próximos años, mientras que la Universidad contribuirá con su estructura académica e investigadora, consolidando así un espacio estable de cooperación entre universidad y empresa.

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Política Departamental

En el ámbito de política departamental, ha quedado aprobada la convocatoria de 76 plazas de profesorado Titular de Universidad, correspondientes a la Oferta de Empleo PDI 2025, con sus perfiles y comisiones de selección. Asimismo, se han aprobado diversas adaptaciones de contratos.