La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El ambiente en el jueves de Cruces, el inicio de la campaña electoral esta medianoche y la suma de tres casetas más a la Feria de Mayo centran la actualidad de la víspera del puente
Las Cruces de Mayo se animan poco a poco y empiezan a coger color en la antesala del puente festivo. Mañana es festivo para muchos y se ha notado en el ambiente de los recintos que se han llenado con grupos de amigos, compañeros de trabajo y familias. Por otra parte, el primero de mayo coincide precisamente con el inicio de la campaña electoral de las elecciones andaluzas del 17M. Los partidos inician a media noche la carrera electoral en Córdoba tras la pegada de carteles, con el PP jugándose la mayoría y tratando de zafarse de un pacto con Vox, y el PSOE y las izquierdas centrando su discurso en la sanidad pública, "talón de Aquiles de Juanma Moreno". Por último, a pocas semanas del inicio de la Feria, tres casetas más se han unido a la fiesta han conseguido hueco para instalar su caseta en el segundo plazo abierto por el Ayuntamiento. Así queda el mapa de El Arenal.
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Provincia
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Deportes
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Campo
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Andalucía
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