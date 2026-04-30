El Mayo cordobés ha empezado oficialmente con la inauguración de la fiesta de las Cruces, una de las favoritas del calendario. Cordobeses y visitantes vivieron el primer día con ganas aunque con cautela en una jornada tranquila por el día y llena de jóvenes al caer la noche. En otro orden de cosas, Córdoba registró 189 okupaciones y allanamientos de inmuebles durante 2025, lo que se traduce en un delito de este tipo cada dos días. Se trata de una cifra ligeramente superior al año anterior y la más alta desde el 2021. Por último, Córdoba recupera hoy la conexión por alta velocidad con Málaga tras tres meses sin servicio debido al tren de borrascas. Estos son los horarios y tres disponibles para viajar a la Costa del Sol desde hoy.

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