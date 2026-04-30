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La actualidad del jueves 30 de abril

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La primer jornada de Cruces, el aumento de la okupación y la recuperación de la alta velocidad a Málaga centran la información matutina

Ambiente el primer día de Cruces de Mayo.

Ambiente el primer día de Cruces de Mayo. / A. J. González

Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

El Mayo cordobés ha empezado oficialmente con la inauguración de la fiesta de las Cruces, una de las favoritas del calendario. Cordobeses y visitantes vivieron el primer día con ganas aunque con cautela en una jornada tranquila por el día y llena de jóvenes al caer la noche. En otro orden de cosas, Córdoba registró 189 okupaciones y allanamientos de inmuebles durante 2025, lo que se traduce en un delito de este tipo cada dos días. Se trata de una cifra ligeramente superior al año anterior y la más alta desde el 2021. Por último, Córdoba recupera hoy la conexión por alta velocidad con Málaga tras tres meses sin servicio debido al tren de borrascas. Estos son los horarios y tres disponibles para viajar a la Costa del Sol desde hoy.

Además, destacamos estas otras noticias:

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