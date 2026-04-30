La actualidad del jueves 30 de abril
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La primer jornada de Cruces, el aumento de la okupación y la recuperación de la alta velocidad a Málaga centran la información matutina
El Mayo cordobés ha empezado oficialmente con la inauguración de la fiesta de las Cruces, una de las favoritas del calendario. Cordobeses y visitantes vivieron el primer día con ganas aunque con cautela en una jornada tranquila por el día y llena de jóvenes al caer la noche. En otro orden de cosas, Córdoba registró 189 okupaciones y allanamientos de inmuebles durante 2025, lo que se traduce en un delito de este tipo cada dos días. Se trata de una cifra ligeramente superior al año anterior y la más alta desde el 2021. Por último, Córdoba recupera hoy la conexión por alta velocidad con Málaga tras tres meses sin servicio debido al tren de borrascas. Estos son los horarios y tres disponibles para viajar a la Costa del Sol desde hoy.
- Primera noche de Cruces en Córdoba, diversión juvenil bajo control: "Tenemos instrucciones claras"
- Córdoba registra una okupación o allanamiento de inmueble cada dos días
- La alta velocidad regresa a Málaga este jueves tras casi tres meses: así quedan los trenes desde y hacia Córdoba
Además, destacamos estas otras noticias:
Mayo Festivo
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Córdoba ciudad
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Provincia
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Deportes
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Cultura
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Campo
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