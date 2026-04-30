Estas son las calles donde el Ayuntamiento de Córdoba retirará 7 quioscos y 26 cabinas telefónicas

El Ayuntamiento de Córdoba ha comenzado a retirar esta semana las cabinas telefónicas y los quioscos instalados en la vía pública que están en desuso desde hace años en la capital cordobesa. Los trabajos se han iniciado en la calle Don Lope de los Ríos, en Ciudad Jardín. La retirada de este mobiliario urbano en Córdoba forma parte de un contrato que se aprobó en octubre y que la oposición había exigido que se ejecutase, al entender que estos elementos constituyen focos de suciedad, un riesgo para la ciudadanía y una mala imagen para el conjunto de las calles de Córdoba. Fuentes municipales explican que la empresa adjudicataria ha debido de terminar antes otra obra que se retrasó por un modificado para poder comenzar con la eliminación de este mobiliario en desuso.

"Vamos a mejorar la estética de la ciudad porque son cabinas ya en desuso, igual que los quioscos, previo proceso con los consejos de distrito que nos han ido señalando los que estaban en desuso, seguido del procedimiento administrativo para confirmar que efectivamente eso era asi", explica el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga. Además, el edil anuncia que se sacará un nuevo contrato para avanzar en la retirada integral de estos elementos.

Contrato de Antroju

La empresa Antroju fue la adjudicataria del contrato, que tenía un importe de 63.082 euros y un plazo de ejecución de dos meses. Su intención, ahora, es culminar la retirada de estas cabinas en unos 26 días. El pliego incluía no solo la retirada de estos elementos del mobiliario urbano que afean la estética urbana de la ciudad y que dificultan el tránsito de personas por sus zonas de influencia, sino también la sustitución del asfaltado sobre el que se asientan y la mejora de la pavimentación de las zonas donde ya se retiraron la mayoría de las cabinas telefónicas en 2022. En cuanto a los quioscos que se retiran son aquellos que están en desuso y sin solución de continuidad por diversos motivos (baja provisional, revocación de licencia o renuncia expresa de sus titulares, entre otros).

Cabinas y quioscos

En total, se retirarán un total de 26 cabinas y de siete quioscos, ubicados en distintos barrios de la capital cordobesa. Sobre las cabinas, se indica que, esas 26 que aún quedan, no fueron retiradas por sus titulares cuando se acometieron estas tareas hace años. En cuanto a los quioscos, los siete que van a desaparecer se encuentran en la actualidad sin uso.

Ubicaciones

La eliminación de estas cabinas y quioscos se hará de distintas localizaciones de Córdoba: plaza de Bellavista, Don Lope de los Ríos, avenida de los Almogávares, Platero Bernabé de los Reyes, calle Santa Rosa, avenida Cruz de Juárez, Agrupación Córdoba, Sagunto, Hermanos Juan Fernández, Hermano Juan de Dios, Escritor Carrillo Lasso, Acera Alonso Gómez de Figueroa, calle Peñas Cordobesas, Nuestra Señora de Belén, avenida Barcelona, Pasaje Isidoro Álvarez, Campo Madre de Dios, Periodista Francisco Hidalgo Trillo, Periodista José Luis de Córdoba, Músico Tomás Luis de Victoria, calle Goya, avenida de América, avenida Al-Nasir, Gran Capitán, Mayor de Santa Marina, Ronda de los Tejares, Isla Formentera, avenida del Mediterráneo, Pasaje Marino Garrote, Paseo de los Verdiales, avenida de la Paz, calle Diego de León, San Felipe, República Argentina, Antonio Maura, Rafael Márquez 'Mazzantini', avenida de Manolete, Costa Sol, Gran Vía Parque, Aeropuerto, Camino de los Sastres, Virgen de los Dolores, Compositor Rafael Castro, Diputación, plaza de Santa Teresa, plaza de Santa Catalina, avenida de Cádiz, avenida de Granada, calle Almería, calle Huelva, plaza del Mediodía, calle Marbella, calle Motril, Libertador Hidalgo Costilla, Lázaro Cárdenas, Libertador Simón Bolívar, Pintor Espinosa, calle Córdoba y carretera de Madrid.