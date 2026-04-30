El sindicato de maquinistas critica en la comisión de investigación sobre Adamuz en el Senado que no se les escuchase lo suficiente

El secretario general del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), Diego Martín, ha asegurado que las incidencias en la red han ido en aumento en los últimos años y que, a pesar de los reportes que hacían los maquinistas, no se tomaban las medidas mitigadoras necesarias.

Así lo ha trasladado en respuesta a las preguntas de los diferentes grupos políticos en el Senado, a donde ha acudido este jueves al ser llamado por el PP, que ha impulsado en esta Cámara una Comisión de Investigación en torno a los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) del pasado mes de enero.

"Nosotros sí que somos conscientes del aumento de reportes por parte de todo el colectivo. Se detectaban más irregularidades en el carril que nos hacía reducir la velocidad máxima, pero veíamos que no se tomaban medidas mitigadoras por parte del responsable de la infraestructura (Adif)", ha señalado Martín, añadiendo que, tras el accidente, sí se les ha escuchado más y se establecen Limitaciones Temporales de Velocidad (LTV) tras sus reportes.

En su opinión, las causas de ese incremento de las incidencias se debe a que la inversión ferroviaria en España siempre se ha enfocado más en construir nuevas líneas que en mantener las actuales, debido a los ciclos políticos.

El secretario general del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), Diego Martín, en el centro, en su comparecencia en la comisión de Adamuz en el Senado / Borja Sanchez-Trillo / EFE

"Las inversiones ferroviarias están destinadas tradicionalmente en clave política, se deciden por los gobiernos y por las políticas que emanan del Ministerio de Transportes, pero no se tiene en cuenta toda la operación ferroviaria y el diseño, porque el ciclo de vida del producto ferroviario es mayor de 10 a 15 años. En cambio, las legislaturas políticas, que son los que destinan los fondos, son mucho menores, de cuatro años", ha argumentado.

Martín ha añadido que la gestión del sector "no está siendo la adecuada", apuntando, por ejemplo, a que se permitió la entrada de nuevos operadores (Ouigo e Iryo) sin preparar antes las estaciones para acoger ese incremento del tráfico, que las líneas sí pueden soportar pero no las estaciones.

"Lo que no ha habido es una planificación presupuestaria acorde a las necesidades de la operación ferroviaria, porque prima la construcción de nueva infraestructura. Hay muchas líneas que tienen limitaciones temporales de velocidad desde hace más de 20 años pero que, como requieren mucha inversión, no se ha solucionado y sí se ha destinado dinero a nuevas líneas", ha añadido.

Separación de Renfe y Adif

En línea con las declaraciones previas del presidente de Renfe, Álvaro Fernández, el secretario general de Semaf también ha culpado a la separación que se hizo de Renfe y Adif en 2005 de una mayor descoordinación entre la gestión de las vías y de los trenes.

Martín también ha respondido afirmativamente al senador de Vox Fernando Carbonell, cuando este le ha preguntado si puede haber consecuencias laborales, presiones o expedientes para un maquinista si se niega a circular un tren por motivos razonables de seguridad.

Por último, ha asegurado que no se ha aprendido nada del accidente de Angrois: "A la vista está que no hemos conseguido mejorar lo suficiente como para que no polemicemos cuando hay un accidente ferroviario y no dejemos investigar lo suficiente".