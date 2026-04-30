El PSOE exige a Bellido un mínimo de 250 árboles por hectárea en los parques de nueva creación

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba ha exigido al equipo de Gobierno del PP la implementación de una política de arbolado firme que garantice una densidad mínima de 250 árboles por hectárea en los grandes parques de la ciudad. El concejal Joaquín Dobladez ha alertado de la "preocupante reducción en la densidad de arbolado en los nuevos espacios verdes de la ciudad", tras comparar la relación de árboles por hectárea en distintos parques urbanos.

En este sentido, Dobladez ha detallado las siguientes cifras: "el histórico Parque Cruz Conde presenta una importante densidad de árboles por hectárea, muy por encima de los valores registrados en los parques de reciente creación. En el Parque del Flamenco, esta cifra se sitúa en torno a 70 árboles por hectárea, mientras que en el Parque del Canal baja aún más, hasta una horquilla aproximada de 50 árboles por hectárea. Por su parte, el Parque de Levante, de carácter más consolidado, se mueve en niveles intermedios de entre 80 y 150 árboles por hectárea".

Según su análisis, los datos evidencian un cambio de modelo que, a juicio de los socialistas, “va en dirección contraria a lo que necesita Córdoba para adaptarse al cambio climático”. “Estamos pasando de parques densos, con sombra real y capacidad de refugio climático, a espacios excesivamente abiertos, con arbolado insuficiente y sin protección frente a las altas temperaturas”, han señalado desde el PSOE.

Futuro Parque de Chinales

La preocupación del Grupo Socialista pasa por que el futuro Parque de Chinales "nace sin una previsión clara de arbolado y todo apunta a que tendrá muchos menos árboles por hectárea que los parques tradicionales, condenando a los vecinos a años sin sombra en una ciudad cada vez más calurosa, han señalado desde la formación".

"Córdoba no puede permitirse inaugurar parques que al verano siguiente muestran signos de abandono. Exigimos un compromiso serio con el patrimonio verde de la ciudad", ha concluido Dobladez, que ha advertido de que el actual modelo de diseño urbano “agrava el problema de las islas de calor” en una ciudad especialmente vulnerable como Córdoba, donde las altas temperaturas son cada vez más frecuentes e intensas.

"No es sólo que los árboles sean jóvenes"

“El problema no es sólo que los árboles sean jóvenes, es que hay menos árboles desde el inicio, y eso en Córdoba es un error de planificación urbana”, ha subrayado.

El PSOE insiste en que los nuevos parques deben diseñarse pensando en las condiciones climáticas actuales y futuras de la ciudad, con veranos cada vez más extremos. En este sentido, reclaman al gobierno municipal que garantice una mayor densidad de arbolado desde el inicio del proyecto, con 250 árboles por hectárea; la plantación de especies de gran porte que generen sombra efectiva; la reducción de superficies duras y espacios abiertos sin cobertura vegetal, y por último, la incorporación de criterios de refugio climático en el diseño urbano.

“Córdoba no puede permitirse parques sin sombra. Los espacios verdes deben servir para proteger la salud de la ciudadanía y mejorar la calidad de vida en los barrios”, ha finalizado Joaquín Dobladez, que ha anunciado que el PSOE seguirá de cerca la evolución del proyecto del Parque de Chinales para asegurar que responda a las necesidades reales de los vecinos.