Sucesos
Pillan a una persona en Córdoba que suplantó la identidad de otra en el examen de conducir
Los hechos tuvieron lugar el pasado día 20 de abril
Intentó conseguir el carné de conducir de forma fraudulenta, pero lo pillaron. Un aspirante fue sorprendido mientras realizaba el examen teórico para el permiso de conducción de clase B haciéndose pasar por otra persona, utilizando para ello un documento de identidad falso.
Los hechos ocurrieron el pasado 20 de abril en Córdoba, durante uno de los controles habituales que se llevan a cabo para prevenir fraudes en la obtención de permisos de conducir. Fue en ese contexto cuando los responsables detectaron irregularidades en la documentación presentada por uno de los aspirantes.
DNI trucado
Tras las comprobaciones pertinentes, se confirmó que el examinado no era quien decía ser. En su lugar, estaba suplantando al verdadero candidato mediante un DNI falsificado que incorporaba su fotografía, pero los datos personales de la persona suplantada.
Como consecuencia, la Guardia Civil ha abierto una investigación contra esta persona por los presuntos delitos de usurpación de estado civil y falsedad documental, recogidos en el Código Penal. Estas infracciones pueden acarrear penas de prisión de entre seis meses y tres años.
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