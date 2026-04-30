El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, defiende la dignidad de los trabajadores: "Especialmente de quienes sufren mayor precariedad, como son las personas migrantes"

La dignidad de las personas trabajadoras, especialmente de las personas migrantes, está en el centro del mensaje del obispo de Córdoba, Jesús Fernández, con motivo del Día del Trabajo. El obispo ha publicado una carta pastoral con motivo del Primero de Mayo, festividad de San José Obrero y Día Internacional de los Trabajadores, en la que da "gracias a Dios por todas las personas que, con su trabajo, construyen cada día un mundo más habitable".

Encabezada con el título "El trabajo humano al servicio de la vida digna", el obispo agradece y reconoce en su carta pastoral la labor de "tantos trabajadores y trabajadoras cristianos que dedican su vida a llevar el Evangelio al mundo del trabajo". Aunque no menciona expresamente a los sindicatos, sí se refiere a quienes "desde un compromiso cristiano" colaboran "codo con codo con otros trabajadores en las distintas organizaciones del movimiento obrero que luchan por la dignidad del trabajo y por los derechos de las personas trabajadoras". Y en ese sentido se refiere "especialmente aquellas que sufren mayor precariedad, como son las personas migrantes".

La mención a los inmigrantes cobra un especial sentido cuando, recientemente, la Iglesia a través de la Conferencia Episcopal ha sido una de las instituciones más críticas contra la idea de "prioridad nacional" lanzada por Vox y que ha centrado durante semanas el debate político en España. La Iglesia "no estará nunca" de acuerdo con medidas que traten de "excluir o anular al otro", han dicho los obispos.

El avance de la precariedad y los peligros de la inteligencia artificial

En su carta pastoral con motivo del Día del Trabajo, el obispo advierte de que el trabajo humano sigue organizándose en demasiadas ocasiones desde criterios “economicistas e individualistas que lo precarizan y lo deshumanizan". En ese sentido, señala el obispo que "el mundo obrero y del trabajo está viviendo un intenso proceso de precarización: precariedad laboral en el acceso al empleo, marcado por la inestabilidad; precariedad en las condiciones de trabajo, con pérdida de control y de derechos".

El obispo de Córdoba también advierte de que los avances en inteligencia artificial y neurotecnología están ampliando el control sobre el trabajo y sobre la vida de las personas, de forma que "las personas están siendo reducidas a meros productos de consumo que generan beneficios jamás vistos". Y de nuevo se refiere, como hiciese en una carta anterior, a la situación internacional, alineándose con los postulados del papa León XIV. "Todo ello sucede en un momento en el que la destrucción del planeta es más evidente que nunca y donde el autoritarismo, la guerra y el armamentismo están debilitando la democracia y los derechos de las personas y de los pueblos".

El obispo reivindica que solo puede hablarse de trabajo digno cuando existe un trabajo decente y respetuoso con la persona: "Un trabajo que tiene que estar atravesado por el amor y la comunión", señala, para añadir que el trabajo "tiene que incorporar la dimensión del cuidado de la persona que trabaja, de la naturaleza y de la sociedad. Solo así será un trabajo respetuoso con la dignidad de los trabajadores y podrá considerarse decente". [Carta pastoral del obispo de Córdoba, Jesús Fernández, con motivo del Día del Trabajo en la web de la diócesis]