Mariví Serrano, candidata número 1 de Adelante Andalucía por Córdoba: «Se puede hacer una política de izquierdas sin desilusionar»

-¿Quién es Mariví Serrano? ¿Cómo se definiría a sí misma para que la conozcan?

-Me definiría como una mujer sobre todo luchadora. No he dejado nunca de trabajar, muchas horas, porque tengo un trabajo que requiere muchas exigencias, tampoco de cuidar a mi familia y de dedicar mi poco tiempo libre a temas de activismo.

-¿A qué se dedica a nivel profesional?

-Soy profesora, tengo una academia de estudios de apoyo, aunque terminé en educación por casualidad. De formación soy ingeniera agrónoma; estudié en la Escuela de Agrónomos de Córdoba, pero lo cierto es que la formación me encanta y tengo una relación entrañable con los chavales. He creado unos vínculos buenísimos y en cierto modo se siente uno partícipe cuando los ves triunfar.

-Está vinculada con las Mareas Blancas, ¿por qué dio el salto al activismo político?

-Porque no podía quedarme en casa sentada sin poner mi grano de arena en cuestiones que yo creía que eran justas. En 2017, constituimos la Marea Blanca de Priego de Córdoba y he sido su portavoz hasta que la actividad política me ha requerido dedicación exclusiva.

-¿Desde cuándo está afiliada a Adelante Andalucía y por qué se afilió?

-Nunca había militado en ningún partido. Aunque siempre he sido de izquierdas, nunca había encontrado mi espacio. Creo que los votantes de izquierda exigimos mucha coherencia a los partidos, y por eso siempre me había decepcionado. Y, por otra parte, siempre había echado en falta el carácter soberanista de algunas de las formaciones de izquierda, porque defiendo que Andalucía es una nación y que las soluciones tienen que ser de aquí.

-¿Qué significa para usted ser cabeza de lista de Adelante Andalucía en Córdoba?

-Primero, una responsabilidad y un compromiso con un trabajo muy duro, porque esta tierra necesita trabajo y un impulso muy fuerte. Por otra parte, me siento completamente halagada de que mis compañeros hayan confiado en mí. Si algo queremos que sea Adelante Andalucía es una representación de la gente de a pie. Queremos ser el partido de la alegría y la valentía, porque es como uno mejor se enfrenta a las políticas de derecha y extrema derecha que nos quieren alicaídos y cabizbajos.

-¿Cómo crees que afectará la división del voto del electorado a la izquierda del PSOE?

Sinceramente, no soy una persona que esté mirando ese tipo de cálculos. El electorado tendrá que decidir qué hace con su voto en ese sentido. Con los datos que tenemos, lo que sí le estamos disputando espacio es a la extrema derecha, por lo menos en Córdoba. Eso nos tiene doblemente contentos, porque nos sitúa como un referente en la izquierda y como un partido útil.

Mariví Serrano, candidata número 1 de Adelante Andalucía por Córdoba. / RAFAEL COBO

-Su candidato a nivel regional, José Ignacio García, tiene un intenso perfil en redes sociales. ¿Qué se gana y qué se pierde en esa exposición pública de los políticos del siglo XXI?

-Las redes sociales están ahí y se van a quedar, pero necesitan regulación, porque se están convirtiendo en un espacio agresivo y en el que los algoritmos priman determinados discursos. Sin embargo, también tienen su punto democratizador porque hacen que la información llegue a todo el mundo de manera inmediata. Ahí es donde podemos llevar nuestro mensaje, más que en medios tradicionales donde tenemos más complicado el acceso.

-¿Qué referentes políticos tiene?

-Pilar González Modino, una comunicadora magnífica y una andalucista convencida, y Antonio Manuel Rodríguez, otro monstruo de las palabras. Además, me enamoró la forma llana y clara de comunicar de nuestro portavoz, José Ignacio García. Tenía un papel difícil, tomar el relevo de alguien tan mediático como Teresa Rodríguez, y ha sabido hacerlo sin intentar imitar a nadie, con valentía y profesionalidad. Ha conseguido transmitir que somos la gente a la que queremos representar, que no nos tienen que contar los problemas porque los padecemos.

-Las encuestas dicen que más del 50% del electorado no va a ir a votar en Andalucía, ¿cómo interpreta ese dato?

-Es preocupante. Una parte de ese electorado se ha visto desilusionada por partidos de izquierdas y ese es uno de los sectores a los que nos dirigimos. Queremos demostrar que puede haber una izquierda que no decepcione y que lleve adelante iniciativas útiles para la gente. Queremos que la gente entienda que se puede hacer una política de izquierda sin desilusionar, sin decepcionar.

-¿Por qué cree que Vox es una opción atractiva para la juventud?

-Vox, en parte, se ha convertido en el voto contestatario. Si hay una parte del electorado que se siente desilusionada, busca refugio en el extremo contrario. Pero la gente está empezando a entender que son una simple fachada, aparte de tener un discurso cada vez más de odio, que ni hace sociedad, ni soluciona problemas. Vox es demagogia absoluta. Quieren vivir bien de la política a costa de quien sea.

-¿Cuál es el tema clave del 17M?

-La sanidad; estamos llegando a unos niveles que difícilmente se pueden explicar y no solamente en la crisis de los cribados del cáncer de mama, que ha sido terrible. Ahora tenemos más de 200 análisis de neonatales en el Materno Infantil de Málaga, niños con los que se está jugando a la ruleta rusa. Explícales a los familiares que has hecho todo lo posible por ayudarlos. Nos hemos convertido en un listado completamente deshumanizado.

-Si sale elegida, ¿tendrá que cerrar la academia?

-Supongo que mi pareja seguiría con el negocio familiar.