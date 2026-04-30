Los juzgados de Córdoba, al límite: la sección civil es la más saturada de Andalucía

La Audiencia Provincial de Córdoba, y en particular, su sección civil, aparece como uno de los órganos con mayor presión de trabajo de Andalucía y con los peores indicadores de congestión. Así se desprende de la Memoria anual de actividades presentada este viernes por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en la que su presidente, Lorenzo del Río, advierte de que la sobrecarga en los juzgados se asemeja a una “epidemia judicial”.

Andalucía volvió en 2025 a situarse, un año más, entre las comunidades con mayor tasa de litigiosidad. Aunque el ingreso de asuntos descendió ligeramente (en torno a un 2%), la Memoria constata que la elevada judicialización de conflictos se mantiene y sigue generando una sobrecarga sensible en los órganos judiciales.

Más carga en la sección civil

En el caso de Córdoba, la Memoria refleja que la Audiencia Provincial registró el año pasado 6.032 asuntos, con un peso mayoritario de la jurisdicción penal (3.161). Del total, se resolvió el 80,3% (4.842).

Uno de los datos más llamativos aparece en la sección civil, donde cada uno de sus seis magistrados tramitó 478 asuntos de media, la cifra más alta de Andalucía y cien más que la media autonómica (378). En la sección penal, con ocho magistrados, la media fue de 395 asuntos por magistrado, también por encima del promedio andaluz.

Lorenzo del Río en una imagen de archivo. / Marian León - Europa Press

En cuanto a productividad, la Memoria subraya que la Audiencia Provincial de Córdoba mantiene una capacidad de resolución elevada. La sección penal, con 371 resoluciones de media, figura entre las que mejor tasa presentan en Andalucía, mientras que la sección civil, con 313, también se sitúa por encima de la media regional (298).

Congestión y desigualdad territorial

El TSJA advierte, no obstante, de que la carga de trabajo en Córdoba es desigual. En primera instancia, destaca la sobrecarga en materia civil en los partidos judiciales de Baena, Priego, Montoro y Posadas, y en Lucena tanto en el ámbito civil como en el penal.

En el plano penal, la Memoria indica que se resuelve “un alto porcentaje” de los ingresos anuales. En Córdoba, la tasa de resolución se sitúa en el 94%, en línea con la media andaluza. La tasa de pendencia se coloca en el 20%, la más baja de Andalucía junto a Málaga y por debajo de una media regional del 24%, lo que se traduce —según el TSJA— en plazos más contenidos, de en torno a dos meses, uno menos que la media andaluza. Pese a ello, el informe sitúa a la Audiencia Provincial de Córdoba como la de mayor tasa de congestión de Andalucía, con un 83%.

Imagen de los juzgados de Córdoba. / CÓRDOBA

En civil, la fotografía es más exigente y la tasa de resolución baja al 72% (frente al 75% andaluz) y la pendencia alcanza el 102% (aunque por debajo del 136% regional). El tiempo medio para resolver asuntos civiles se sitúa en un año, frente a los 16 meses de media en Andalucía. La tasa de congestión en esta jurisdicción se eleva al 49%, la segunda mayor de la comunidad y ocho puntos por encima de la media.

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Refuerzo de plazas

En su Memoria, el TSJA vuelve a insistir en la necesidad de crear 254 nuevas plazas judiciales en Andalucía. De ese total, doce corresponderían a Córdoba, que sería una de las provincias con menor asignación, solo por delante de Huelva (once). Esta ampliación, recuerda el informe, depende del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que contempla la creación de 500 nuevas unidades judiciales en España, de las cuales 95 se asignarían a Andalucía.