Juanma Moreno inicia la campaña oficial de las elecciones andaluzas en Palma del Río, Lucena y Córdoba

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, ha elegido la localidad cordobesa de Palma del Río para iniciar la campaña oficial del 17 de mayo, y el segundo día de campaña, el 2 de mayo, a las localidades de Córdoba y Lucena. El dirigente popular, que hará la pegada de carteles en los jardines junto al Palacio de San Telmo en Sevilla, ha elegido tres municipios cordobeses que cosecharon sendas victorias para el Partido Popular en las elecciones municipales del 2023 para su primer fin de semana de campaña. Matilde Esteo, José María Bellido y Aurelio Fernández gobiernan con amplias mayorías tres de las principales localidades de la provincia de Córdoba por economía y población.

1º de mayo, en Palma

De este modo, Juanma Moreno intervendrá el viernes, 1 de mayo, en un acto de campaña que se celebrará a partir de las 20.30 horas en el Espacio Creativo y Cultural Santa Clara de Palma del Río. En ese acto participará también el director de campaña, secretario general del PP-A y candidato por Córdoba, Antonio Repullo, así como la alcaldesa del municipio y miembro de la candidatura cordobesa, Matilde Esteo. Además, de manera previa, a las 19:.5 horas, Juanma Moreno asistirá al comienzo de la 25ª Carrera Nocturna del municipio, que tendrá lugar en el inicio del Paseo Alfonso XIII.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, clausuran la Intermunicipal del Partido Popular de Andalucía, que se celebrará en Córdoba / Manuel Murillo / COR

Juanma Moreno visitará Córdoba y Lucena

El sábado 2 de mayo, está previsto que Juanma Moreno pasee algunos kilómetros del cinturón verde de la Sierra de Córdoba. Se trata de una de las actuaciones más emblemáticas de las llevadas a cabo por la Junta de Andalucía esta legislatura y que curiosamente no ha sido inaugurada de manera oficial. El presidente andaluz estará acompañado por el alcalde de la ciudad, Antonio Repullo y por el presidente del partido en Córdoba, Adolfo Molina, además de Araceli Cabello, número 2 de la candidatura del PP Córdoba.

A mediodía se espera que el candidato se dé un paseo por algunas de las cruces de Córdoba como la de la hermandad del Císter en la Plaza Cardenal Toledo o la de la hermandad de la Sentencia en la Plaza de San Nicolás.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, visitó hace solo unos dias Grupo Keiter de Lucena. / Manuel González

Virgen de Araceli, por la noche

El equipo de campaña ha previsto que el candidato del PP termine la jornada en Lucena participando en la ofrenda foral de la Virgen de Araceli en la Parroquia de San Mateo y a continuación se dará un paseo por la localidad en la que el pasado fin de semana ofreció un mitin Santiago Abascal, presidente de Vox.