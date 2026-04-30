Los jardines del Alcázar reabren con un espectáculo de luz, sonido y videoarte que sitúa a Córdoba en el epicentro de la historia

El espectáculo de Naturaleza Encendida, titulado Navegantes y que viene de la mano de la productora Letsgo, vuelve a abrir las puertas a los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba al público. Tres años después de que quedara paralizado Raíces, y no con pocas vicisitudes, Córdoba recupera una cita clave para atraer al turista a las noches de la ciudad y para ofrecer al local una visión renovada de parte de la historia.

Navegantes podrá disfrutarse a partir de este 1 de mayo, con pases que van desde las 21.30 hasta las 23.45 horas y una duración de 45 minutos. En la práctica, el espectáculo supone la reapertura de parte del Alcázar, donde el Ayuntamiento sigue acometiendo una serie de intervenciones que no se espera que acaben antes de finales de año. La programación de este espectáculo de luz, música y videoarte sigue siendo una oportunidad única, pues permite ver los jardines del Alcázar de noche y hacerlo, además, adentrándose en la historia de unos los capítulos más relevantes de todos los tiempos para Córdoba.

De qué va 'Navegantes', el nuevo espectáculo del Alcázar de Córdoba

Navegantes permite conocer a través de las tecnologías más modernas, y de forma inmersiva, el viaje de Cristóbal Colón a América. Lo cuenta a la prensa Felype de Lima, director creativo de Letsgo, en un pase previo a la apertura al público. "Teníamos que buscar una temática, y el propio parque nos la dio con el monumento del encuentro entre Colón y los Reyes Católicos", explica. Algunas fuentes históricas señalan que para financiar su odisea hacia las Indias a través del entonces ignoto Atlántico, el marinero se reunió con los Reyes Católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, en el Alcázar de Córdoba. Fue en torno a 1485 cuando Colón llega a la ciudad para intentar lograr audiencia real. Sí se sabe que las negociaciones para alcanzar esa financiación duraron varios años hasta finalizar en abril de 1492 con las Capitulaciones de Santa Fe.

El espectáculo nocturno del Alcázar, en imágenes / A.J.González

Primera parte de 'Navegantes': El Encuentro

El recorrido que ofrece Navegantes se divide en tres partes, denominadas El Encuentro, El Viaje y El Descubrimiento. En El Encuentro, se pone en contexto al visitante (hay actores repartidos por el recorrido) y hay un espectáculo de fuentes acompañado de iluminación, además de una proyección sobre el proyecto que Colón quería realizar cuando inició su periplo. Esta primera parte finaliza en el conjunto escultórico que representa a los Reyes Católicos y a Colón, obra de Pablo Yusti, donde se lleva a cabo otro espectáculo de luz. La música en este espacio está interpretada por la vihuela.

Segunda parte de 'Navegantes': El Viaje

Desde los cielos estrellados que guiaron a la expedición a través del océano, hasta el sonido de las olas rompiendo contra las naves, El Viaje consta de un túnel de videoproyección con la cartografía planeada por el marinero, también se pueden observar los cielos estrellados que marcaron las 35 noches de aquel recorrido y hay un videomapping sobre la rosa de los vientos. En esta parte del espectáculo también se recrean el oleaje o la tormenta en plena mar con luces led y más proyecciones, hay puntos láser para recrear cómo el cosmos sirvió de guía a la tripulación y de nuevo hay un espectáculo con las fuentes para simbolizar el océano. Aquí la música la pone la guitarra barroca.

Tercera parte de 'Navegantes': El Descubrimiento

Por supuesto, el final del viaje supone la llegada al Nuevo Mundo y, por lo tanto, se recrea la naturaleza del continente americano. La música viene de la mano de la guitarra flamenca para un último tramo donde se puede disfrutar de una proyección láser sobre una pantalla de agua que representa el primer avistamiento de tierra firme. El broche final consiste en un espectáculo que combina videoproyección, láser y show de iluminación como símbolo del encuentro de dos mundos.