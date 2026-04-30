Inicio de la campaña electoral del 17M en Córdoba: los partidos pelean por 12 diputados andaluces con un PP en liza por la mayoría

Los partidos y coaliciones que concurren a las elecciones del 17 de mayo en Andalucía cumplieran esta noche con el ritual de la pegada de carteles en una provincia como Córdoba que pone en juego 12 diputados de los 109 que tiene el Parlamento andaluz. El Partido Popular, de Juanma Moreno, se expone a perder la mayoría que conquistó en 2022 y que le ha permitido gobernar estos cuatro años con absoluta libertad en la comunidad autónoma andaluza. Córdoba empujó entonces con 7 diputados populares (su récord provincial histórico) a un partido que había desembarcado en San Telmo apenas dos años antes con las muletas, entonces, de Ciudadanos y Vox, y tras casi 40 años de gobiernos socialistas.

El 19 de junio de 2022, el PP obtuvo en Córdoba 7 parlamentarios andaluces, es decir, 4 más de los que lograron en 2018. El PSOE había obtenido antes la marca de los 7 escaños: en 2004 (su mejor registro cuando consiguió 226.246 apoyos), en 1990 y 1982. Sin embargo, hace cuatro años, los socialistas apenas salvaron los muebles con 3 diputados (perdieron uno), mientras que las izquierdas reunidas en Por Andalucía y Vox lograban un escaño cada uno. Hace cuatro años, Ciudadanos certificó su defunción también en Córdoba.

Cuántos votan en Córdoba

En Córdoba, 32.919 ciudadanos podrán ejercer por primera vez su derecho al voto en las elecciones andaluzas, de un total de 647.576 electores que tienen posibilidad de elegir a sus representantes en el Hospital de las Cinco Llagas. De esos, 627.117 residen en la provincia de Córdoba y 20.459, en el extranjero, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Estas cifras convierten a Córdoba en la cuarta circunscripción andaluza por número de votantes.

El PP estrena ubicación

En el arranque de la campaña electoral -sí comienza esta noche a pesar de que llevamos más de un mes calentando motores-, el Partido Popular de Córdoba opta por estrenar ubicación para la simbólica pegada de carteles y ha elegido las vistas de la terraza de uno de los nuevos hoteles construidos en la ciudad, el Hotel Mezquita Center, ubicado en el Bulevar Hernán Ruiz.

En el acto, el candidato por Córdoba y secretario general de los populares andaluces, Antonio Repullo, pedirá a los cordobeses que el 17M elijan entre «la estabilidad» que representa el Gobierno de Juanma Moreno o «el lío» que supondría tener que pactar un ejecutivo con Vox, tal y como ha sucedido en Extremadura o Castilla y León. Además, lejos de esquivar la principal crítica de la oposición, Repullo defenderá la gestión del Gobierno andaluz en materia de sanidad pública y situará la industria como prioridad para Córdoba.

El presidente andaluz y candidato a la reelección, por su parte, arrancará campaña en los jardines junto al Palacio de San Telmo, en Sevilla, pero tiene previsto pasar todo el fin de semana en Córdoba, de visita por tres localidades que los populares gobiernan en mayoría absoluta: Palma del Río, con Matilde Esteo; Lucena, con Aurelio Fernández (municipio que visitó recientemente Santiago Abascal) y Córdoba, donde Moreno visitará las Cruces acompañado del alcalde José María Bellido, que cierra la lista de los populares por la provincia. Se espera, además, que el malagueño cierre el fin de semana paseando por el cinturón verde y los puentes colgantes de la Sierra, una de las actuaciones más simbólicas que la Junta de Andalucía ha hecho en Córdoba, pero que curiosamente no se ha inaugurado de manera oficial.

El arranque del PSOE

Los socialistas, por su parte, arrancarán la campaña electoral en el Jardín de los Poetas, en Córdoba capital, con su candidatura al completo arropada por el ministro de Agricultura, Luis Planas, y la secretaria general de los socialistas de Córdoba, Rafi Crespín. La número 1 del PSOE al Parlamento andaluz por Córdoba y alcaldesa de Fuente Obejuna, Silvia Mellado, centrará su mensaje en los servicios públicos, subrayando el objetivo de los socialistas de hacer del 17M un referéndum sobre la sanidad pública, que entienden es el talón de Aquiles de Juanma Moreno. Después de este acto, los candidatos se trasladarán a sus respectivos municipios y agrupaciones para hacer la tradicional pegada de carteles a las 12 de la noche.

Mitin PSOE-A en el colegio de Mayores en precampaña para elecciones andaluzas 17 Mayo. Pedro Sanchez, Maria Jesus Montero / Víctor Castro / COR

El PSOE, que ya celebró el domingo en Córdoba su gran mitin con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la candidata andaluza María Jesús Montero, tiene previsto desarrollar una campaña electoral con presencia constante en la calle, en mercadillos y encuentros vecinales, que no se centrará tanto en actos multitudinarios y grandes eventos, sino en el contacto puerta a puerta con el electorado. De este modo, el acto clave en Córdoba tendrá carácter municipalista y contará con la presencia de los alcaldes y portavoces socialistas de la provincia. La candidatura del PSOE al completo se fajará en esta campaña (incluso han pedido vacaciones en sus trabajos) y arrimará el hombro para que la exvicepresidenta del Gobierno logre el mejor resultado en la próxima cita con las urnas.

Sondeos en Córdoba

En Córdoba, la última encuesta del CIS publicada hace una semana, apuntaba a que el PP volvería a ganar las elecciones andaluzas en Córdoba, pero podría perder uno o dos diputados (pasando de 7 a 6 o 5) y el PSOE podría ganar uno (pasando de 3 a 4). Le seguiría Vox que adelantaría a Por Andalucía con entre 1 o 2 diputados, mientras que la confluencia de izquierdas podría obtener 1 diputado. El CIS también daba a Adelante Andalucía la posibilidad de lograr un escaño. El candidato popular ha llamado la atención ya en varias ocasiones en que el resultado final puede depender de «los restos» del escrutinio en un puñado de provincias, entre ellas Córdoba.

Según este sondeo del CIS, en la provincia habría un 10,4% del electorado que aún no ha decidido su voto (se estima que son unos 15.000 andaluces), un 1,1% que dice que no votará y un 1,3% que no sabe o no quiere contestar. En las pasadas elecciones, la participación en Córdoba fue de las más altas de Andalucía superando el 62,51% (391.832 votos), dos puntos por encima de las de diciembre del 2018, pese a lo cual la abstención rondó el 37,49%, por lo que 234.393 cordobeses eligieron quedarse en casa y no ir a votar.

Paula Badanelli, candidata de Vox, por Córdoba. / CÓRDOBA

Servicios públicos

Para vencer esa resistencia del electorado, siete partidos y coaliciones como Izquierda Unida, Podemos o Movimiento Sumar, han vuelto a reunirse bajo las siglas de Por Andalucía. En Córdoba, los de Antonio Maíllo eligen el Bulevar de Gran Capitán para dar el pistoletazo de salida a la campaña. Rosa María Rodríguez, número 1 por esta provincia, arropada por quien ha sido hasta ahora diputado andaluz de la confluencia, el pontanés José Manuel Gómez Jurado, y por el resto de la candidatura, centrará su mensaje en la defensa de los servicios públicos y advirtió del riesgo de que el PP gobierne en solitario o que lo haga con Vox, «caballo de Troya de la democracia».

Rosa Rodríguez, candidata de Por Andalucía en Córdoba a las elecciones andaluzas del 17M, junto a Antonio Maíllo, candidato a la Presidencia de la Junta. / A.J. GONZÁLEZ

Vox, en la Fuensanta

Los de Santiago Abascal, por su parte, harán la pegada de carteles el barrio de la Fuensanta y en concreto el Pasaje Pantoja (junto a la avenida Virgen Milagrosa), que ha sido constante objeto de denuncias por abandono por parte de la oposición municipal. La candidata cordobesa de Vox, Paula Badanelli, exigirá la «prioridad para las familias cordobesas» en materia social frente a los extranjeros que emigran a Andalucía, subrayando la principal demanda que ha hecho Vox en sus pactos por la gobernabilidad de Extremadura y Castilla y León: la prioridad nacional.