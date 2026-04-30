Ikea amplia su presencia en Córdoba: abre un nuevo espacio de 300 metros cuadrados en Los Patios de Azahara

Ikea sigue ganando terreno en la ciudad y abre nuevas instalaciones en Córdoba. La compañía abrirá un nuevo espacio de planificación de casi 300 metros cuadratos en el parque comercial Los Patios de Azahara. El nuevo local de ikea en la ciudad contará con casi 300 metros cuadrados y 18 zonas zonas expositicas de cocinas, armarios y muebles de salón que pretenden mejorar la atención de los clientes y ayudar a redecorar los distintas estancias del hogar.

Según ha explicado la compañía en una nota de prensa, la nueva sede de Ikea abrirá el 1 de junio y funcionará de manera similar a la ubicada en el Centro Comercial La Sierra, aunque con algunas más funcionalidades y una superficie siete veces mayor a la actual. Según ha explicado la compañía en una nota de prensa, este nuevo espacio contará con 296 metros cuadrados de superficie comercial, frente a los 40 metros cuadrados del actual punto ubicado en el Centro Comercial La Sierra. Este cambio supone multiplicar por siete el tamaño del establecimiento y permitirá ofrecer una experiencia más completa para quienes quieran diseñar o renovar su hogar con asesoramiento especializado.

El nuevo punto de contacto incorporará 18 zonas de inspiración, repartidas entre cocinas, armarios y muebles de salón, ha explicado Ikea. En concreto, contará con seis espacios dedicados a cocinas, seis a armarios y otros seis a soluciones para salones, además de una zona específica para diseñar proyectos personalizados con el acompañamiento de expertos en interiorismo.

Un espacio siete veces más amplio que el actual

El nuevo Ikea en Córdoba incluirá también una zona de auto-planificación y tres quioscos de autoservicio UPPTÄCKA, una herramienta que permite a los clientes explorar el surtido, planificar compras y acceder a información e inspiración de forma autónoma, según ha precisado la firma

Con esta ampliación, IKEA busca "hacer más ágil e intuitiva la experiencia de compra", especialmente para quienes necesitan organizar proyectos de hogar de mayor envergadura, como la reforma de una cocina, la instalación de armarios o la renovación del salón.

Desde su apertura hace siete años, el actual espacio de planificación situado en el Centro Comercial la Sierra ha recibido más de 123.000 visitantes, una cifra que la compañía vincula al interés de los cordobeses por contar con asesoramiento cercano sin necesidad de desplazarse a una gran tienda.

El nuevo centro mantendrá e integrará al equipo actual, con un total de seis puestos de trabajo procedentes del anterior espacio de planificación y del punto de recogida. La compañía destaca que este refuerzo permitirá ofrecer una atención más próxima, personalizada e inspiradora.

Nuevo punto de recogida en La Torrecilla

Además del traslado del espacio de planificación, Ikea cambiará también la ubicación de su punto de recogida en Córdoba. El servicio pasará a gestionarse externamente y se trasladará a la calle Ingeniero Torroja y Miret, 9, en el Polígono Industrial de La Torrecilla.

Este nuevo punto de recogida abrirá igualmente el 1 de junio, con el objetivo de "optimizar la operativa y adaptar el servicio a las nuevas necesidades de los clientes". Por su parte, el actual punto de recogida cerrará el próximo 2 de mayo, mientras que el espacio de planificación del Centro Comercial La Sierra permanecerá abierto hasta el 30 de mayo.

Sagrario Escribano, responsable del mercado de Ikea ha destacado que “con este nuevo espacio de planificación queremos estar aún más cerca de los cordobeses y cordobesas, no solo creciendo en tamaño, sino también en alcance y accesibilidad". El responsable ha añadido que "queremos que más personas puedan imaginar, diseñar y hacer realidad su hogar con nosotros”.