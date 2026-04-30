Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 29 de abril de 2026

Jornadas

‘Liternatura: cine, naturaleza y literatura’

Se proyectará Doñana, de Juan Carlos Villanueva, que estará acompañado de Dina Garzón Pacheco y Concha López Llamas. Coordinan el ciclo Alejandro López Andrada y la Asociación Cultural CineCercano.

CÓRDOBA. Diputación de Córdoba. Colón, 15 18.00 horas.

Presentación del libro

‘El Tercio de Varas y el caballo de picar’, de José Luis Prieto Garrido

Intervendrán Antonio Custa López, editor de Almuzara, y José Luis Prieto Garrido, autor del libro.

CÓRDOBA. Fundación Cajasol. Ronda de los Tejares, 32. 19.00 horas.

Danza

Espectáculo de Danza 'Averno'

La Compañía Marcat Dance lleva a escena este trance sensorial donde siete intérpretes se enfrentan a sus miedos para reconquistar su verdadera esencia.

CÓRDOBA. Gran Teatro. Gran Capitán, 3. 20.00 horas.

Cruces de mayo

Concierto de Felipe Conde

Se abre desde hoy el Concurso Municipal de Cruces de Mayo, que este año se va a desarrollar hasta el domingo, 3 de mayo, con la

participación de 53 cruces. A las 22.00 horas, Felipe Conde y su banda actuarán en Las Tendillas.

CÓRDOBA. Plaza de las Tendillas. 22.00horas.

Exposición

Inauguración de ‘Del álif a la zain. Arte caligráfico en movimiento’

La Casa Árabe celebra la inauguración de una muestra dedicada a la caligrafía árabe de vanguardia en la que una decena de artistas de la región y la diáspora muestran la versatilidad y riqueza de la representación árabe contemporánea.

CÓRDOBA. Casa Árabe. Samuel de los Santos Gener, 9. 19.00horas.

Música

Actuación de A3 Flamenco Ensemble

Para conmemorar el Día de convivencia en Acpacys tendrá lugar la actuación de Flamenco ensemble compuesto por Alba Martos (cante), Alba Espert (guitarra) y Eles Bellido (violín), que interpretará un repertorio de alegrías, bulerías y fandangos. Estas tres mujeres de amplia trayectoria proponen un diálogo musical que busca reinventar el latido del flamenco desde sus raíces.

CÓRDOBA. Sede de Acpacys. Dolores Ibárruri, 2. 11.30 horas.

Conferencia

‘1808. Córdoba bajo las tropas napoleónicas: saqueo, resistencia y memoria’

Manuel García Parody desvelará por primera vez la identidad y el papel de cuatro personajes clave de la Córdoba napoleónica, figuras hasta ahora relegadas al silencio de la historia.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Residencia Militar Gran Capitán. República Argentina, 36. 20.00 horas.

Literatura infantil

‘La Hora del Cuento’

Habrá sesiones de lectura en las bibliotecas municipales Levante (17.00), El Higuerón (17.00) y Poniente Sur (18.00), a cargo, respectivamente, de Lúa, Manuel Porras y Nieves Palma. La entrada es libre hasta cubrir aforo .