Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 30 de abril de 2026

Certamen

Actuación de academias de baile en las Tendillas

Abriendo el trigésimo tercer Certamen de Academias de Baile, actuarán en el escenario instalado en la Plaza de las Tendillas los grupos de Mabel Almirón, Paqui Macías, Nanes Luna y Cristina Carrasco.

CÓRDOBA. Las Tendillas. A partir 19.30 horas.

Música

Concierto de Ignacio Prego

Dentro del Festival de Primavera, Ignacio Prego, considerado por la prensa internacional como uno de los clavecinistas más importantes de su generación, interpretará las Variaciones Goldberg BWV. 988, de Johann Sebastian Bach. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Sala Orive. Plaza Orive, 2. 20.30 horas.

Música

Concierto ‘Gospel Córdoba.10 años contigo’

Las 80 voces que conforman la agrupación presentan un recorrido por sus grandes éxitos, fusionando canciones clásicas y modernas con un marcado sonido soul. El repertorio, que incluye homenajes a artistas consagrados y medleys de diversos estilos, sirve como hilo conductor para narrar la historia de la formación hasta el día de hoy. Localidades: de 16 a 18 euros.

CÓRDOBA. Gran Teatro de Córdoba. Gran Capitán, 3. 20.00 horas.

Concierto ‘Gospel Córdoba.10 años contigo’ / CÓRDOBA

Presentación de libro

‘Los amores ateos’

El poeta cordobés José Daniel García presentará su nuevo poemario, Los amores ateos (Editorial Cántico, 2026), donde explora la herida que deja la ausencia y la perduración de la memoria en la era del escepticismo.

CÓRDOBA. Librería Ostín Macho. Duque de Fernán Núñez 1. 19.00 horas.

El café de los jueves

Conferencia ‘Córdoba, patrimonio mundial’

Rafael Pérez de la Concha ofrecerá una conferencia sobre Córdoba como patrimonio mundial. Entrada libre según aforo.

CÓRDOBA. Biblioteca CCM Poniente Sur. Camino Viejo de Almodóvar, s/n. 18.00 horas.

Hospital Reina Sofía

Concierto por su 50 aniversario

El acto contará con la participación de la Orquesta de Córdoba, el Coro Averroes de la Universidad de Córdoba y solistas y directores de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, en un programa de una alta calidad artística con obras de Mozart, Bach y Haydn.

CÓRDOBA. Mezquita Catedral. Cardenal Herrero, 1. 20.00 horas.

Jornadas

‘Literatura: cine, naturaleza y literatura’

Se proyectará el largometraje El cielo gira, de Mercedes Álvarez, que estará acompañada de Marta Sanz y Azahara Palomeque Recio. Coordinan el ciclo Alejandro López Andrada y la Asociación Cultural CineCercano.

CÓRDOBA. Diputación de Córdoba. Colón, 15. 18.00 horas.

Danza

Gala ‘Nacionalismo y vanguardia’

Para conmemorar el 150 aniversario de Manuel de Falla, el salón Liceo del Círculo de la Amistad acogerá una gala de danza bajo la dirección artística de Carmen del Río Orozco.

CÓRDOBA. Círculo de la Amistad. Alfonso XIII, 14. 20.00 horas.

Fotografías

Presentación del libro ‘El viento que agita Las Palmeras’

El barrio de Las Palmeras acogerá la presentación del libro de fotografías El viento que agita Las Palmeras y la proyección del tráiler del documental homónimo, que reconstruye la historia del barrio desde la voz de sus protagonistas.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Centro de Servicios Sociales Comunitarios Poniente Norte La Foggara. Ing. Antonio Carbonell. 18.00 horas.

Presentación de libro

‘Jack, el destripador’

Rafael Colorado Romero presentará en la librería Luque su libro Jack, el destripador. Presentará el acto María Balbina López.