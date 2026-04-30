Hospital Reina Sofía de Córdoba: cinco décadas de compromiso, dedicación y excelencia profesional

El 3 de abril de 1976 se inauguró el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Desde su apertura, forma parte de la historia viva de la sanidad pública con cinco décadas de compromiso con los pacientes, de avances y de esfuerzos de miles de profesionales que, a día de hoy, han construido un hospital que es referente a nivel provincial, regional y nacional.

El complejo ofrece una atención altamente especializada y tiene una de las carteras de servicios más completas del país.

María Teresa Ramírez, enfermera con más de 20 años de trayectoria en este hospital, relata que el inicio fue un momento ilusionante y lleno de vocación de servicio. «Se partía prácticamente desde cero, pero con un enorme compromiso por construir un proyecto sanitario sólido y de futuro».

María Teresa Ramírez, enfermera en el hospital. / Satse Córdoba

Además, señala que en aquellos primeros días, los profesionales compartían un sentimiento de pertenencia que favoreció a la cohesión de los equipos y que sentó las bases de una cultura organizativa centrada en la excelencia, la colaboración y la mejora continua. «Ese espíritu fundacional, basado en la implicación y el orgullo de pertenencia, sigue siendo hoy uno de los pilares del hospital».

Amparo Martínez, enfermera y delegada sindical de Satse Córdoba, ha desarrollado toda su vida laboral en este hospital. La profesional, que se incorporó en 1991, ha vivido parte de la evolución del complejo. «Hoy en día, nuestro centro es un hospital universitario con una clara vocación asistencial, docente e investigadora. Un hospital de III nivel, referente no solo en el programa de trasplantes, sino también en otros ámbitos menos conocidos como la enfermería de prácticas avanzadas», explica.

Amparo Martínez, enfermera en el hospital. / Satse Córdoba

Avances Recientemente, el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha realizado las primeras extracciones de donante vivo mediante cirugía robótica . Es el único centro, junto con el Hospital La Paz, que realiza este tipo de intervenciones.

. Es el único centro, junto con el Hospital La Paz, que realiza este tipo de intervenciones. También ha desarrollado un manual para reforzar la calidad y la coordinación en cuidados paliativos con el objetivo de que la atención sea cada vez más homogénea, coordinada y humana, tanto en el hospital como en el domicilio.

Hito asistencial, docente e investigador

El crecimiento del hospital es resultado de una sucesión de avances organizativos, asistenciales, docentes e investigadores que han permitido su transformación en un complejo sanitario de referencia. «Destacaría, especialmente, la ampliación progresiva de la cartera de servicios y el alto grado de especialización alcanzado», indica María Teresa.

«Es un orgullo pertenecer a un equipo de profesionales altamente cualificados y comprometidos» María Teresa Ramírez — Enfermera en el Hospital Reina Sofía de Córdoba

La enfermera también resalta la vinculación del hospital con la universidad, principalmente con la Universidad de Córdoba, y la consolidación de unidades docentes acreditadas que permiten la formación de especialistas, tanto en medicina como en enfermería.

Contraste edificio nuevo y antigio del hospital. / Satse Córdoba

Por otro lado, en el ámbito investigador, destaca el impulso del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba. «Ha supuesto un salto cualitativo, posicionando al hospital como un referente en investigación biosanitaria y fomentando la transferencia del conocimiento a la práctica clínica», añade.

Los retos del presente y del futuro

Consolidar el liderazgo sanitario del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba requiere poner el foco en sus profesionales. «Estamos abocados a una actualización y modernización permanente en un sistema sanitario cambiante, sujeto a innovación científica y tecnológica que nos obliga a progresar de manera continuada para poder ofertar el mejor servicio a la población que atendemos», cuenta Amparo Martínez.

«Trabajar en el hospital es una señal identitaria, es el orgullo de formar parte de un grupo de profesionales» Amparo Martínez — Enfermera en el Hospital Reina Sofía de Córdoba

Para ello, la enfermera subraya la necesidad de implementar medidas de conciliación efectivas y reforzar e incrementar la plantilla. «Existe un déficit de 300 enfermeras generalistas y especialistas para estar en ratios seguras, así como de 20 fisioterapeutas».

Edificio nuevo Reina Sofía. / Satse Córdoba

Martínez también resalta la situación del equipo de trabajadoras sociales del centro. «Solo ocho profesionales atienden a los pacientes ingresados. Su labor es fundamental para identificar riesgos sociales, gestionar un alta hospitalaria segura y coordinar recursos comunitarios para mejorar la calidad de vida de las personas vulnerables y de sus familiares».

Satse Córdoba y el papel de la enfermería

El Sindicato de Enfermería Satse Córdoba destaca, en este 50º aniversario, el papel de la enfermería en la consolidación de su modelo asistencial. «La evolución de la profesión, el desarrollo de competencias, la implicación en la gestión de cuidados y la apuesta por la formación y la investigación han contribuido, de manera decisiva, a situar al hospital en el nivel de reconocimiento del que hoy goza», detalla Ramírez.

Hospital Provincial. / Satse Córdoba

El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, y sus casi 7.000 profesionales, aportan un gran valor a la comunidad. El centro, que ofrece una atención altamente especializada, tiene una de las carteras de servicios más completas del país y una trayectoria de cinco décadas marcada por el compromiso, la dedicación y la excelencia.