La Hermandad de Veteranos de Artillería reivindica la memoria histórica de Córdoba en una conferencia sobre la ocupación napoleónica

Córdoba volvió la mirada a uno de los episodios más decisivos de su pasado reciente en la noche de este miércoles. La Residencia Militar Gran Capitán acogió una cita dedicada a recordar la ocupación napoleónica de 1808, un capítulo que marcó profundamente la historia de la ciudad y cuya huella sigue presente más de dos siglos después.

Bajo el título 1808. Córdoba bajo las tropas napoleónicas: saqueo, resistencia y memoria, el acto fue organizado por la Hermandad de Veteranos de Artillería de Córdoba.

La sesión fue inaugurada por el presidente de la hermandad, Rafael Gaitán Castillero, quien subrayó la importancia de preservar la memoria histórica como elemento fundamental para comprender la identidad de la ciudad. A continuación, Rafael Guerra Cárdenas, miembro de la Junta Directiva, presentó al ponente principal.

Memoria frente al anonimato

El historiador Manuel Ángel García Parody, catedrático de Geografía e Historia, profesor de Historia Moderna y Contemporánea y autor de una amplia producción investigadora, centró su intervención en los acontecimientos que marcaron la entrada de las tropas napoleónicas en Córdoba. Su exposición abordó tanto los hechos militares -como fue el avance de las fuerzas dirigidas por el general Murat y el saqueo posterior a la batalla de Alcolea- como sus consecuencias sociales, poniendo el foco en la población civil. Aquel año, dejó de ser una ciudad tranquila para convertirse en territorio ocupado. Saqueo, miedo y dignidad.

Rafael Gaitán, presidente de la Hermandad de Veteranos de Artillería de Córdoba, inaugura la jornada. / Córdoba

Durante la conferencia, García Parody destacó la relevancia de recuperar testimonios individuales y episodios menos conocidos, con el objetivo de ofrecer una visión más completa de aquel periodo. La intervención incluyó referencias a ciudadanos anónimos, personas invisibles, nombres olvidados cuya experiencia contribuye a entender el impacto real de la ocupación en la vida cotidiana.

El acto concluyó con la proyección de un audiovisual que reforzó los contenidos expuestos, combinando reconstrucciones históricas e imágenes para contextualizar los hechos.

Fernando Ruiz Gómez, Manuel García Parody y Rafael Gaitán. / Córdoba

El deber de conocer la historia

Entre los asistentes se encontraban representantes institucionales y militares, como el director general del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, Juan José Primo Jurado; el general de brigada Fernando Ruiz Gómez, jefe de la Brigada Guzmán el Bueno X; el coronel José María Ortega Olmedo, subdelegado de Defensa en Córdoba; el teniente coronel Andrés Moreno Guerra, jefe del Grupo de Artillería de Campaña X; Gabriel Sánchez Santos Olmo, suboficial mayor del Grupo de Artillería de Campaña X; además de veteranos, militares en activo y público general.

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Autoridades y público asistente. / Córdoba

La jornada finalizó con un encuentro de convivencia, una Santa Barbarita, entre los asistentes. Desde la organización se destacó la necesidad de continuar promoviendo iniciativas que contribuyan a la difusión y el conocimiento de la historia local, lo que la Hermandad de Veteranos de Artillería considera un "deber moral".