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Los fallecidos en Córdoba el jueves 30 de abril

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 1 de mayo, están previstas las siguientes inhumaciones:

Ana Ruiz Flor

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael

Manuel Calvillo Castro

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de La Fuensanta

Juan Casasola Casasola

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