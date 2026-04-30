Obituario
Los fallecidos en Córdoba el jueves 30 de abril
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 1 de mayo, están previstas las siguientes inhumaciones:
Ana Ruiz Flor
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael
Manuel Calvillo Castro
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de La Fuensanta
Juan Casasola Casasola
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de La Fuensanta
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