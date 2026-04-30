La DGT activa una operación especial de tráfico por el puente de mayo: puntos conflictivos, carreteras y horas a evitar en Córdoba

El puente del primero de mayo, que coincide con la celebración de las Cruces en Córdoba es una ocasión perfecta para viajar y también una fecha en la que multitud de visitantes llegan a Córdoba. En concreto, en la provincia de Córdoba la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 123.000 desplazamientos en la provincia y 1,2 millones en toda Andalucía. Es por ello que la DGT ha activado este jueves una operación especial de vigilancia, regulación y ordenación del tráfico que pone el foco en dos vías especialmente conflictivas: la A-4 y la A-45.

Según ha informado la DGT en una nota de prensa, la Operación Especial 1º de Mayo comenzará a las 15.00 horas del jueves 30 de abril y finalizará a las 24.00 horas del domingo 3 de mayo. Durante estos días, la Guardia Civil de Tráfico reforzará su presencia con un dispositivo que incorpora medios aéreos, helicópteros y drones y que contará con más de 60 funcionarios y personal técnico especializado que realizará labores de supervisión, regulación e información, sobre todo en puntos conflictivos así como en las carreteras donde se espera una mayor intensidad de circulación.

Además, dentro de esta operación, los Centros de Gestión de Tráfico con sede en Málaga y Sevilla, en servicio durante las 24 horas del día, darán un especial servicio antes, durante y después del puente.

Las horas más complicadas para viajar en Córdoba

La DGT prevé 1.268.400 desplazamientos de largo recorrido en Andalucía a lo largo de todo el puente, de los que 123.000 corresponderán a la provincia de Córdoba.

En la provincia de Córdoba, la DGT sitúa las mayores intensidades de tráfico en las carreteras A-4 y A-45, dos vías clave tanto para los desplazamientos hacia Andalucía como para las salidas y retornos del puente.

Una gran multitud de vehículos circulan por la A-45. / CÓRDOBA

Los tramos horarios más desfavorables serán el jueves 30 de abril, entre las 15.00 y las 22.00 horas; el viernes 1 de mayo, de 10.00 a 15.00 horas; el sábado 2 de mayo, también de 10.00 a 15.00 horas; y el domingo 3 de mayo, jornada de retorno, entre las 12.00 y las 22.00 horas.

El principal punto conflictivo señalado por Tráfico se localiza en la A-4 a su paso por Córdoba, entre los kilómetros 399 y 409, donde se prevén congestiones en los accesos a la ronda exterior, especialmente en las conexiones con la N-432, la A-45 y la CO-32.

A. J. González

Cortes y obras en carreteras de la provincia

Además, Tráfico recuerda la existencia de varias carreteras de la provincia con obras en ejecución o cortes que pueden afectar a la circulación. Entre ellas se encuentran la A-3133, en La Rambla, con corte total entre los kilómetros 27,700 y 28,520; la A-4154, en El Salado, en Priego de Córdoba, con corte total por desprendimientos entre los kilómetros 42,750 y 42,800; la CO-3106, en Los Cansinos, con obras en el kilómetro 6,800; y la CO-3201, en Prádena, con corte total por estabilizado en el kilómetro 6,400.

Obras en la A-4154 en El Salado, en Priego de Córdoba. / RCC

También se incluyen en el listado la CO-3303, en La Rambla, con obras entre los kilómetros 8,100 y 12,354; la CO-6212, en la Ermita Virgen de la Sierra, en Cabra, con corte total por desprendimientos en el kilómetro 5,000; la CO-8203, en Almedinilla, con corte total entre los kilómetros 0,000 y 4,800 por la incorporación de nuevos drenajes transversales; la CP-263, en Los Cansinos, con corte total por riego asfáltico entre los kilómetros 0,000 y 4,200; la C-334a, en Lucena, con corte total por desprendimientos entre los kilómetros 0,000 y 3,200; y la SE-GI-01, en Palma del Río, con corte total por daños en la vía en el kilómetro 13,650.

Como itinerarios alternativos, la DGT recomienda, para evitar retenciones en la A-4 a su paso por la provincia, utilizar la A-431 en el tramo de Córdoba hasta el límite con la provincia de Sevilla. Para los desplazamientos desde Córdoba hacia el límite con la provincia de Jaén, se aconseja la N-420, en el itinerario Córdoba-Tarragona por Cuenca.

El dispositivo especial de tráfico contempla regulaciones de tráfico y vigilancia con mayor presencia de agentes en los puntos conflictivos y en las carreteras donde se espera una mayor intensidad de circulación.