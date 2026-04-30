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Balance de 2025

Córdoba registra una okupación o allanamiento de inmueble cada dos días

En 2025 se contabilizaron 189 usurpaciones y entradas no autorizadas en la provincia, el dato más alto de los últimos cuatro años. Estos delitos han dado lugar a 34 detenciones y personas investigadas

Una vivienda con las ventanas tapiadas para evitar que sea ocupada en el barrio del Sector Sur.

Una vivienda con las ventanas tapiadas para evitar que sea ocupada en el barrio del Sector Sur. / A. J. González

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

Córdoba registró 189 okupaciones y allanamientos de inmuebles durante 2025, lo que se traduce en un delito de este tipo cada dos días. Estos son hechos denunciados por las víctimas o conocidos gracias a la actuación policial, y la cifra representa un aumento de dos infracciones respecto a 2024. Se trata, además, del dato más elevado desde 2021, cuando se contabilizaron 196 usurpaciones y accesos ilegales.

Precisamente, la información del Ministerio del Interior indica que estos delitos han registrado números récord entre los años 2018 (197 denuncias) y 2021. El ejercicio con una mayor incidencia fue 2020, el año en que se declaró la pandemia de coronavirus, cuando policías (Nacional y locales) y Guardia Civil contabilizaron 218 infracciones en la provincia.

Así las cosas, la estadística permite observar cierta conexión entre las crisis y la subida de las okupaciones y los allanamientos. La serie comienza en 2010, cuando apenas se registraron 17 denuncias por estos hechos, y en 2014, uno de los ejercicios más duros de la última gran crisis económica, ascendieron a 161.

AJGonzález Córdoba Reportaje sobre vivienda ocupadas ocupación okupas en el barrio del Sector Sur

Una vivienda con alarma, en un barrio de Córdoba. / A. J. González

Con todo, Córdoba se sitúa a la cola de Andalucía por la incidencia de okupaciones y allanamientos de inmuebles. En Almería se denunciaron 245 casos durante el año pasado; en Cádiz, 301; en Granada, 189 (el mismo dato que en esta provincia); en Huelva, 119; en Jaén, 67; en Málaga, 348, y en Sevilla, 451.

Estos delitos dieron lugar a la detención o investigación de 34 personas durante el año pasado en la provincia. La estadística señala, además, que las fuerzas y cuerpos de seguridad lograron esclarecer 142 okupaciones y allanamientos, a través de diferentes vías como la detención del autor in fraganti, la identificación del delincuente, la confesión o la detección de la ausencia de delito.

Okupar o seguir en la vivienda sin permiso

El Código Penal fija penas de prisión para quienes, con violencia o intimidación, okupan un inmueble o usurpan un derecho inmobiliario de un tercero. Asimismo, recoge multas para quien ocupa sin autorización un inmueble, una vivienda o un edificio ajenos "que no constituyan morada", o para quien se mantenga en este contra la voluntad de su propietario.

Entrar en domicilio o establecimiento

Por otra parte, conlleva penas de prisión la entrada en una morada ajena por parte de personas que no habitan en ella y la permanencia contra la voluntad del morador. También se considera allanamiento entrar o mantenerse, contra la voluntad de su titular, en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento mercantil o local abierto al público fuera de las horas de apertura.

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Asimismo, se considera allanamiento y es castigado con penas de prisión el acceso o permanencia en un inmueble con violencia o intimidación y sin autorización de la persona jurídica propietaria, con independencia de que se halle en ese momento abierto al público.

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