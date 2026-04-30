Córdoba registra una okupación o allanamiento de inmueble cada dos días

Córdoba registró 189 okupaciones y allanamientos de inmuebles durante 2025, lo que se traduce en un delito de este tipo cada dos días. Estos son hechos denunciados por las víctimas o conocidos gracias a la actuación policial, y la cifra representa un aumento de dos infracciones respecto a 2024. Se trata, además, del dato más elevado desde 2021, cuando se contabilizaron 196 usurpaciones y accesos ilegales.

Precisamente, la información del Ministerio del Interior indica que estos delitos han registrado números récord entre los años 2018 (197 denuncias) y 2021. El ejercicio con una mayor incidencia fue 2020, el año en que se declaró la pandemia de coronavirus, cuando policías (Nacional y locales) y Guardia Civil contabilizaron 218 infracciones en la provincia.

Así las cosas, la estadística permite observar cierta conexión entre las crisis y la subida de las okupaciones y los allanamientos. La serie comienza en 2010, cuando apenas se registraron 17 denuncias por estos hechos, y en 2014, uno de los ejercicios más duros de la última gran crisis económica, ascendieron a 161.

Una vivienda con alarma, en un barrio de Córdoba. / A. J. González

Con todo, Córdoba se sitúa a la cola de Andalucía por la incidencia de okupaciones y allanamientos de inmuebles. En Almería se denunciaron 245 casos durante el año pasado; en Cádiz, 301; en Granada, 189 (el mismo dato que en esta provincia); en Huelva, 119; en Jaén, 67; en Málaga, 348, y en Sevilla, 451.

Estos delitos dieron lugar a la detención o investigación de 34 personas durante el año pasado en la provincia. La estadística señala, además, que las fuerzas y cuerpos de seguridad lograron esclarecer 142 okupaciones y allanamientos, a través de diferentes vías como la detención del autor in fraganti, la identificación del delincuente, la confesión o la detección de la ausencia de delito.

Okupar o seguir en la vivienda sin permiso

El Código Penal fija penas de prisión para quienes, con violencia o intimidación, okupan un inmueble o usurpan un derecho inmobiliario de un tercero. Asimismo, recoge multas para quien ocupa sin autorización un inmueble, una vivienda o un edificio ajenos "que no constituyan morada", o para quien se mantenga en este contra la voluntad de su propietario.

Entrar en domicilio o establecimiento

Por otra parte, conlleva penas de prisión la entrada en una morada ajena por parte de personas que no habitan en ella y la permanencia contra la voluntad del morador. También se considera allanamiento entrar o mantenerse, contra la voluntad de su titular, en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento mercantil o local abierto al público fuera de las horas de apertura.

Asimismo, se considera allanamiento y es castigado con penas de prisión el acceso o permanencia en un inmueble con violencia o intimidación y sin autorización de la persona jurídica propietaria, con independencia de que se halle en ese momento abierto al público.