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Accidente en Vallellano: una colisión entre un coche y un autobús de Aucorsa deja cuatro personas heridas

El aviso al 112 se ha recibido pasadas las 8.00 horas

El autobús de Aucorsa implicado en el accidente este jueves.

El autobús de Aucorsa implicado en el accidente este jueves. / CÓRDOBA

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Una colisión entre un turismo y un autobús de Aucorsa de la línea 2 ha movilizado a los servicios de emergencia a primera hora de este jueves en la avenida de Vallellano, a la altura de la Comisaría de Policía, en dirección Paseo de la Victoria. El aviso al 112 se ha recibido pasadas las 8.00 horas, activando la intervención de la Policía Local y de los servicios sanitarios.

Como consecuencia, siete personas han tenido que ser atendidas en el lugar del accidente, de las que cuatro han sido trasladadas a centros sanitarios con heridas leves, según ha confirmado Diario CÓRDOBA.

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Invasión de carril

Según han indicado fuentes municipales, el accidente se ha producido después de que el turismo "invadiera el carril" por el que circulaba el autobús. El tráfico ha vuelto a la normalidad tras registrar incidencias mientras se desarrollaban las labores de atención.

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