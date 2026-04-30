CaixaBank y la Academia de Ciencias Sociales y Medio Ambiente reconocen a la cordobesa Rosa María Gallardo con el Premio Francisco de Asís

La investigadora Rosa María Gallardo Cobos, directora de la Cátedra de Inteligencia Artificial y Agricultura de la Universidad de Córdoba, ha recibido el Premio de Medio Ambiente Francisco de Asís en la modalidad de Sociedad y Medioambiente, un reconocimiento impulsado por CaixaBank y la Academia de Ciencias Sociales y de Medio Ambiente de Andalucía.

El galardón se ha entregado este jueves en la oficina Store Sierpes de CaixaBank en Sevilla, dentro de la sexta edición de estos premios autonómicos dedicados a reconocer iniciativas destacadas en materia de sostenibilidad, medio ambiente e innovación aplicada. El acto estuvo presidido por Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía; Juan Ignacio Zafra, director territorial de CaixaBank en Andalucía; y Antonio Pascual, presidente de la Academia de Ciencias Sociales y de Medio Ambiente de Andalucía, quienes subrayaron la importancia de la colaboración entre instituciones para afrontar los grandes retos ambientales.

IA al servicio del campo

Según ha informado CaixaBank en una nota de prensa, el jurado ha valorado especialmente la trayectoria de Rosa María Gallardo y su papel en el impulso de nuevos modelos agrícolas basados en la eficiencia, la sostenibilidad y el uso de la inteligencia artificial. Su labor desde la Universidad de Córdoba se ha centrado en acercar el conocimiento científico al sector productivo, especialmente en un ámbito tan estratégico para Andalucía como el sector agroalimentario.

La distinción reconoce también la capacidad de la investigadora cordobesa para conectar la actividad universitaria con las necesidades reales del campo, favoreciendo soluciones que ayuden a optimizar recursos, mejorar la toma de decisiones y avanzar hacia una agricultura más preparada ante los desafíos climáticos y económicos.

Durante la ceremonia se destacó, además, el papel de la UCO como referente en investigación agraria aplicada y su aportación al desarrollo sostenible del medio rural andaluz. En este contexto, la labor de la Cátedra de Inteligencia Artificial y Agricultura se consolida como una herramienta clave para trasladar la tecnología al territorio y generar impacto directo en agricultores, empresas e instituciones.

Otros premiados en la sexta edición

En esta sexta edición, los Premios Francisco de Asís también han reconocido al Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la Tierra, Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Jaén, en la modalidad de Centro de Investigación y Medio Ambiente, y a la empresa Atlantic Copper, en la categoría de Economía y Medio Ambiente.

Durante el acto de entrega, se puso de relieve la necesidad de reforzar la cooperación entre administraciones públicas, universidad y empresa para avanzar hacia modelos de desarrollo que combinen crecimiento económico, innovación y respeto por el entorno natural.