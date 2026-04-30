Abre el restaurante asiático Sushi Seven en el centro comercial El Arcángel de Córdoba
Este centro comercial registró el pasado año casi 7 millones de visitas y durante 2026 ha alcanzado picos superiores al 20% en varios meses
El Centro Comercial El Arcángel ha reforzado su oferta de ocio y restauración con la inauguración, este mediodía, de Sushi Seven, un nuevo restaurante asiático que destaca por la calidad de su propuesta gastronómica y una estética de lujo. Durante el acto inaugural, Cristina Pozo, gerente del centro, subrayó que esta apertura sitúa al complejo al borde del 100% de ocupación, consolidándolo como el destino preferente en Córdoba.
Este éxito empresarial se ve respaldado por unas cifras de afluencia excepcionales: tras cerrar el pasado año con casi 7 millones de visitas, el centro mantiene un crecimiento sostenido del 9% mensual, registrando en varios periodos picos que superan el 20% respecto al año anterior.
Un bufé de alta gama
Sushi Seven llega para enriquecer un «mix comercial» cada vez más diverso, ofreciendo una experiencia de bufé asiático de alta gama en un local con una decoración sofisticada que ha generado gran expectación entre el público. Según la gerencia, este negocio responde a la creciente demanda de cocina oriental en la capital cordobesa, especialmente entre los sectores más jóvenes.
El nuevo establecimiento se suma a la reciente revitalización de la zona de hostelería del centro, complementando el éxito de otros operadores referentes y consolidando a El Arcángel como un espacio donde la calidad y la variedad son las señas de identidad.
- Detenida una maestra en Córdoba por presuntos malos tratos a 18 niños de Infantil
- Una cadena de supermercados ‘low cost’ llega a Córdoba y abrirá en un local emblemático del centro
- Una de las rutas más icónicas de Córdoba tiene 10 kilómetros y termina en un monumento de 13 metros: así es el sendero al Toro de Osborne
- Los tres proyectos con los que Córdoba mejorará el tráfico en puntos clave de la ciudad
- Córdoba estrena un jardín vertical con 1.700 plantas en el paso subterráneo de Carlos III
- Las Caballerizas Reales de Córdoba acogen un maridaje de quesos y vinos de Montilla-Moriles
- La Cata del Vino Montilla-Moriles levanta el telón en Córdoba con acceso libre, sabor a tardeo y... ganas de disfrutar
- Una joven de 23 años herida por un incendio de madrugada en un hotel del centro de Córdoba