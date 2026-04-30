Abre el restaurante asiático Sushi Seven en el centro comercial El Arcángel de Córdoba

El Centro Comercial El Arcángel ha reforzado su oferta de ocio y restauración con la inauguración, este mediodía, de Sushi Seven, un nuevo restaurante asiático que destaca por la calidad de su propuesta gastronómica y una estética de lujo. Durante el acto inaugural, Cristina Pozo, gerente del centro, subrayó que esta apertura sitúa al complejo al borde del 100% de ocupación, consolidándolo como el destino preferente en Córdoba.

Este éxito empresarial se ve respaldado por unas cifras de afluencia excepcionales: tras cerrar el pasado año con casi 7 millones de visitas, el centro mantiene un crecimiento sostenido del 9% mensual, registrando en varios periodos picos que superan el 20% respecto al año anterior.

Interior de Sushi Seven. / CÓRDOBA

Un bufé de alta gama

Sushi Seven llega para enriquecer un «mix comercial» cada vez más diverso, ofreciendo una experiencia de bufé asiático de alta gama en un local con una decoración sofisticada que ha generado gran expectación entre el público. Según la gerencia, este negocio responde a la creciente demanda de cocina oriental en la capital cordobesa, especialmente entre los sectores más jóvenes.

El nuevo establecimiento se suma a la reciente revitalización de la zona de hostelería del centro, complementando el éxito de otros operadores referentes y consolidando a El Arcángel como un espacio donde la calidad y la variedad son las señas de identidad.