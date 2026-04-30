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Más de 20 empresas compiten en los Premios AJE Córdoba 26

El jurado se ha reunido para fallar los ganadores, que se darán a conocer en una gala de premios que se celebrará el próximo 7 de mayo y que representarán a Córdoba en los Premios AJE Andalucía

Reunión Jurado Premios AJE Córdoba 26

Reunión Jurado Premios AJE Córdoba 26 / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Córdoba (AJE Córdoba) ha culminado hoy la deliberación de sus Premios AJE Córdoba 26, tras reunir a su jurado en el Rectorado de la Universidad de Córdoba. De entre un total de veintiún empresas candidatas, durante la sesión se ha seleccionado a las dos ganadoras, cuyos nombres se darán a conocer en una gala el próximo 7 de mayo. Ambas obtendrán no solo el reconocimiento provincial, sino el pase a la fase regional para representar a Córdoba en los Premios AJE Andalucía.

Entre las candidaturas presentadas, catorce corresponden a la categoría Iniciativa Emprendedora -proyectos con hasta 30 meses de funcionamiento- y siete a la categoría Trayectoria Empresarial, lo que evidencia un ecosistema empresarial cordobés estable pero también en constante crecimiento y renovación. "El volumen y, sobre todo, la calidad de las candidaturas recibidas este año confirman que nuestras empresas no solo tienen ideas, sino también capacidad de ejecución y consolidación", ha afirmado Esther Capitán, presidenta de AJE Córdoba. "Nuestro compromiso es que estos premios actúen como un altavoz para estos negocios con el fin de contribuir a su visibilidad y escalabilidad" ha añadido.

Composición del jurado y criterios de evaluación

El jurado de esta edición ha estado compuesto por una amplia representación de los sectores académico, institucional y empresarial de la provincia: Esther Capitán, presidenta de AJE Córdoba; Juan Bosco Ruiz, vicepresidente de AJE Córdoba; Carlos Martínez, secretario general de AJE Córdoba; María Dolores Gálvez, delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Córdoba; Agustín López, delegado territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas; Diego Copé, delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Córdoba; Félix Romero, vicepresidente de la Diputación de Córdoba y presidente de IPRODECO; Rocío Muñoz, directora general de Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad de Córdoba; Ricardo López-Crespo, vicepresidente de Caja Rural del Sur y Fundación Caja Rural del Sur; Andrés Jurado, director de Caja Rural del Sur; José Manuel Rodríguez-Carretero, secretario general de CECO; Eva Pozo, directora del Parque Científico Tecnológico de Córdoba (Córdoba TechPark); Sara Pradas, jefa de Proyectos del IMDEEC; Rafael Romero, director de Diario Córdoba; Raquel Montenegro, delegada de El Conciso en Córdoba; Antonio Priego, gerente de La Voz de Córdoba; Carmelo Jiménez, cofundador y COO de Globalzia; Silvia Pastor, directora en Grupo Corpodat SPM, y Juan Priego, director de Ventas y Publicidad de PTV. Durante el fallo, el jurado ha valorado aspectos clave como la innovación, la sostenibilidad, la generación de empleo y el impacto social de los proyectos.

Asimismo, el acto también ha contado con la presencia de Manuel Torralbo, rector de la Universidad de Córdoba; Blanca Torrent, primera teniente de alcalde, delegada de Hacienda, Economía y Empleo y presidenta del IMDEEC; y José Carlos García y Verónica Martos, ambos diputados autonómicos en el Parlamento de Andalucía.

Respaldo y trayectoria

Bajo el lema “Trayectorias e Iniciativas de Éxito”, en esta edición la asociación ha contado con el apoyo de PTV Córdoba, Grupo Corpodat SPM -como patrocinadores principales-, Aliot Innovación, Conversia, Fernando Sendra, International Coverpool, Jabea, Ocasión Casa, RG3, RRYP Global, Grupo Sercolu, SP Group y Studio 128K, además de con el respaldo de la Fundación Fulgencio Meseguer y Caja Rural del Sur como patronos.

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A lo largo de sus veinticinco ediciones previas, los Premios AJE Córdoba han impulsado la visibilidad y la consolidación de empresas jóvenes de la provincia Globalzia -que presta servicios en los sectores de obra civil, edificación industrial y dotacional, energía y telecomunicaciones- o Grupo Sercolu -especializado en ofrecer soluciones gastronómicas de alta calidad con un equipo de casi 100 personas-, ambas firmas ganadoras en la convocatoria anterior.

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