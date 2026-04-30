Más de 20 empresas compiten en los Premios AJE Córdoba 26

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Córdoba (AJE Córdoba) ha culminado hoy la deliberación de sus Premios AJE Córdoba 26, tras reunir a su jurado en el Rectorado de la Universidad de Córdoba. De entre un total de veintiún empresas candidatas, durante la sesión se ha seleccionado a las dos ganadoras, cuyos nombres se darán a conocer en una gala el próximo 7 de mayo. Ambas obtendrán no solo el reconocimiento provincial, sino el pase a la fase regional para representar a Córdoba en los Premios AJE Andalucía.

Entre las candidaturas presentadas, catorce corresponden a la categoría Iniciativa Emprendedora -proyectos con hasta 30 meses de funcionamiento- y siete a la categoría Trayectoria Empresarial, lo que evidencia un ecosistema empresarial cordobés estable pero también en constante crecimiento y renovación. "El volumen y, sobre todo, la calidad de las candidaturas recibidas este año confirman que nuestras empresas no solo tienen ideas, sino también capacidad de ejecución y consolidación", ha afirmado Esther Capitán, presidenta de AJE Córdoba. "Nuestro compromiso es que estos premios actúen como un altavoz para estos negocios con el fin de contribuir a su visibilidad y escalabilidad" ha añadido.

Composición del jurado y criterios de evaluación

El jurado de esta edición ha estado compuesto por una amplia representación de los sectores académico, institucional y empresarial de la provincia: Esther Capitán, presidenta de AJE Córdoba; Juan Bosco Ruiz, vicepresidente de AJE Córdoba; Carlos Martínez, secretario general de AJE Córdoba; María Dolores Gálvez, delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Córdoba; Agustín López, delegado territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas; Diego Copé, delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Córdoba; Félix Romero, vicepresidente de la Diputación de Córdoba y presidente de IPRODECO; Rocío Muñoz, directora general de Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad de Córdoba; Ricardo López-Crespo, vicepresidente de Caja Rural del Sur y Fundación Caja Rural del Sur; Andrés Jurado, director de Caja Rural del Sur; José Manuel Rodríguez-Carretero, secretario general de CECO; Eva Pozo, directora del Parque Científico Tecnológico de Córdoba (Córdoba TechPark); Sara Pradas, jefa de Proyectos del IMDEEC; Rafael Romero, director de Diario Córdoba; Raquel Montenegro, delegada de El Conciso en Córdoba; Antonio Priego, gerente de La Voz de Córdoba; Carmelo Jiménez, cofundador y COO de Globalzia; Silvia Pastor, directora en Grupo Corpodat SPM, y Juan Priego, director de Ventas y Publicidad de PTV. Durante el fallo, el jurado ha valorado aspectos clave como la innovación, la sostenibilidad, la generación de empleo y el impacto social de los proyectos.

Asimismo, el acto también ha contado con la presencia de Manuel Torralbo, rector de la Universidad de Córdoba; Blanca Torrent, primera teniente de alcalde, delegada de Hacienda, Economía y Empleo y presidenta del IMDEEC; y José Carlos García y Verónica Martos, ambos diputados autonómicos en el Parlamento de Andalucía.

Respaldo y trayectoria

Bajo el lema “Trayectorias e Iniciativas de Éxito”, en esta edición la asociación ha contado con el apoyo de PTV Córdoba, Grupo Corpodat SPM -como patrocinadores principales-, Aliot Innovación, Conversia, Fernando Sendra, International Coverpool, Jabea, Ocasión Casa, RG3, RRYP Global, Grupo Sercolu, SP Group y Studio 128K, además de con el respaldo de la Fundación Fulgencio Meseguer y Caja Rural del Sur como patronos.

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A lo largo de sus veinticinco ediciones previas, los Premios AJE Córdoba han impulsado la visibilidad y la consolidación de empresas jóvenes de la provincia Globalzia -que presta servicios en los sectores de obra civil, edificación industrial y dotacional, energía y telecomunicaciones- o Grupo Sercolu -especializado en ofrecer soluciones gastronómicas de alta calidad con un equipo de casi 100 personas-, ambas firmas ganadoras en la convocatoria anterior.