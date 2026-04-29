Tragedia
Víctimas de Adamuz, molestas con la publicación de material gráfico sobre el accidente ferroviario
La asociación critica la difusión de imágenes del siniestro ferroviario, que ha reabierto heridas emocionales en víctimas y familiares
EFE
La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha manifestado este miércoles su "profunda preocupación y malestar" ante la publicación y emisión de material gráfico sobre el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero, en el que se vieron implicados trenes Alvia e Iryo, especialmente por su carácter altamente sensible.
En un comunicado, el presidente de la asociación, Mario Samper, ha apuntado, tras la difusión la víspera de ese material, que las imágenes "han provocado un impacto emocional significativo en muchas de las víctimas y sus familiares, reabriendo heridas que aún no han cicatrizado".
"Numerosos afectados han expresado, a través de nuestros canales internos de comunicación, el dolor y sufrimiento que les ha supuesto volver a enfrentarse a escenas de aquel trágico suceso", ha añadido.
Desde la asociación consideran que la difusión de este tipo de contenido "carece de la sensibilidad y el respeto que merecen quienes vivieron directamente las consecuencias del accidente".
Por ello, solicitan a los medios que han publicado o difundido dichas imágenes que, en adelante, "actúen con mayor responsabilidad, empatía y sentido común". "Informar es un deber fundamental, pero debe hacerse siempre desde el respeto a la dignidad de las personas, especialmente en situaciones de tanta gravedad y carga emocional", remarcan
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