La UFP pide que se reconozca la labor de los policías nacionales de Córdoba con la Medalla de Oro de la Ciudad

La Unión Federal de Policía (UFP) en Córdoba ha reclamado al Ayuntamiento de Córdoba un reconocimiento institucional para los agentes de la Policía Nacional destinados en la ciudad. La organización ha pedido que se conceda la Medalla de Oro de la Ciudad, a título colectivo, a los policías nacionales que han prestado servicio en Córdoba.

La UFP ha explicado en una nota de prensa que esta petición responde a una “reivindicación justa y necesaria” para poner en valor la labor que los agentes realizan a diario en materia de seguridad ciudadana, prevención, atención a emergencias y coordinación en acontecimientos de gran afluencia.

Reconocimiento a la labor policial en Córdoba

El sindicato subraya que la Policía Nacional en Córdoba desempeña una función esencial para el normal desarrollo de la vida en la ciudad. Entre los ejemplos citados, la UFP destaca la presencia y actuación de los agentes durante grandes eventos como la Semana Santa de Córdoba, la Cata del Vino, la Feria, el Festival de los Patios y distintos acontecimientos deportivos y culturales.

La organización policial defiende que esta labor permite garantizar la seguridad de vecinos, visitantes y participantes en citas que forman parte del calendario social, turístico y cultural de Córdoba.

Además, la UFP recuerda la intervención de los agentes en situaciones críticas recientes, como el apagón eléctrico, el accidente ferroviario de Adamuz o las inundaciones, episodios en los que, según el sindicato, la actuación policial ha sido determinante en tareas de rescate, auxilio y coordinación.

Sin respuesta del Ayuntamiento

La UFP afirma que ha trasladado ya esta solicitud al Ayuntamiento de Córdoba, pero, por el momento, no ha recibido respuesta. Desde la organización consideran que esta falta de contestación “no se ajusta a los principios de transparencia, eficacia y servicio a la ciudadanía”.

El sindicato insiste en que la concesión de la Medalla de Oro de Córdoba no sería solo un gesto simbólico, sino “un acto de justicia” hacia quienes, según la UFP, velan diariamente por la seguridad de los cordobeses.

La Unión Federal de Policía asegura que continuará trabajando en la defensa de los derechos, la dignidad profesional y el reconocimiento social de los policías nacionales destinados en Córdoba. En este sentido, anuncia que seguirá utilizando las vías legales e institucionales necesarias para que la labor de estos profesionales sea reconocida y respetada.