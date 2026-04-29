Los tres proyectos con los que Córdoba mejorará el tráfico en puntos clave de la ciudad

Córdoba tiene iniciadas o a punto de iniciarse tres obras en carreteras de la ciudad que servirán para aliviar las congestiones de tráfico diarias. Más allá de las inversiones en las grandes arterias de la provincia, este tipo de actuaciones suelen ser demandadas por vecinos y empresarios para mejorar la movilidad del día a día. Entre esas obras destacan la parte autonómica de la ronda Norte, o más en concreto, la glorieta de dos alturas junto al Hipercor; la esperada conexión del polígono industrial de Las Quemadas con la autovía A-4; y la reforma del vial de conexión entre la A-431 y el futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste.

Ronda Norte

En octubre del año pasado, la Consejería de Fomento inició los trabajos de la primera fase de la ronda Norte de Córdoba en la parte que compete al Gobierno autonómico (el Ayuntamiento ya ejecutó de forma subsidiaria el tramo municipal). Esa primera fase discurre entre las glorietas del Hipercor (María de Maeztu) y el centro comercial La Sierra (Santa Beatriz) y se centra en mejorar, además de ambas rotondas, la avenida de la Arruzafilla.

Los trabajos están enfocados ahora, y desde un principio, en la glorieta del Hipercor, que suele concentrar mucho tráfico en ciertos tramos del día. Es más, la obra en este punto se lleva hasta el 80% de todo el presupuesto, cifrado en casi 30 millones. Esta glorieta quedará elevada y por debajo pasará el tronco de la carretera, igual que ocurre, por ejemplo, con la glorieta de Ibn Zaydun. Es decir, que tendrá dos alturas.

Trazado de la primera fase de la ronde Norte de Córdoba. / Ramón Azañón

No es una obra sencilla, pues implica trabajar por debajo del nivel freático, es decir, por debajo del agua subterránea. El soterramiento incluye la instalación de una estación de bombeo para poder evacuar el agua de lluvia y de posibles filtraciones. En total, la intervención durará tres años, es decir, que no estará acabada hasta 2028. Eso sí, se espera que las afecciones al tráfico que están provocando los trabajos no se alarguen más de un año.

Conexión de Las Quemadas con la autovía A-4

La conexión del polígono industrial de Las Quemadas con la autovía A-4 es una demanda histórica de los empresarios de la zona. La antigua N-IV es una de esas carreteras que acumula numeroso tráfico al ser la vía de entrada y salida no solo del polígono, sino del campus universitario de Rabanales, y de absorber además mucho tráfico que viene, precisamente, de la autovía y de toda la parte de Carlos III.

La Gerencia Municipal de Urbanismo quiere iniciar la primera fase de la intervención en septiembre. El consejo rector de Urbanismo aprobó ayer el proyecto el enlace, así como el inicio del expediente para la contratación de la primera fase de las obras. El plazo de ejecución es de diez meses, por lo que la obra debería estar terminada, más o menos, para verano de 2027.

Conexión de Las Quemadas con la A-4. / Ramón Azañón

La primera fase se centrará en el propio polígono y consistirá en la reurbanización de la actual calle Camino Pecuario, la ejecución de un vial y de una glorieta. Esta actuación incluirá, además, el soterramiento de las líneas eléctricas. Ya en la segunda fase se ejecutará la propia remodelación del enlace con la A-4.

Urbanismo ha reconocido que la construcción de este enlace es de especial urgencia debido a las retenciones de tráfico que se producen en la antigua N-IV de forma reiterada todos los días laborables, al ser esta vía donde confluyen de forma única los vehículos provenientes de Las Quemadas y del Campus Universitario de Rabanales. Con la intervención se prevé descongestionar la antigua N-IV, especialmente saturada en su conexión con la avenida de Libia y la de Carlos III en la glorieta de Louvière.

Unión de Huerta de Santa Isabel con la A-431

Pendiente de adjudicación definitiva está el proyecto de urbanización y ampliación de la calle Sierra Nevada, situada en el barrio de Las Palmeras, y que permitirá la conexión del futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste con la carretera A-431. Solo una empresa, Jicar, se presentó a una licitación cuyo presupuesto roza los dos millones de euros y que tiene un plazo de ejecución de un año y dos meses.

La calle Sierra Nevada pasará a tener cuatro carriles, con la previsión de que acumule mucho más uso del actual cuando entre en carga el futuro barrio. Esta calle se encuentra entre la carretera de Palma (la A-431), a la salida de Las Palmeras y Sierra de Grazalema, que linda con Huerta de Santa Isabel Oeste.

Gráfico de la ampliación de la calle Sierra Nevada. / CÓRDOBA

El proyecto encargado por la Gerencia de Urbanismo consiste en dotar a la calle Sierra Nevada, que ahora mismo solo presta servicio a Las Palmeras, de cuatro carriles en vez de los dos que tiene en la actualidad. De esa forma tendrá la misma capacidad que la A-431 y de las vías a las que se unirá cuando culmine la urbanización de Huerta de Santa Isabel Oeste, que contará con un viario que bordeará este barrio con un trazado que llegará hasta la avenida Donantes de Órganos (junto al Hipercor) y Rafael Rivas Gómez. En total, son 410 los metros en los que se va a actuar para tener un trazado completo de cuatro carriles.