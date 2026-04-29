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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Los detalles de la apertura de la fábrica de Cunext "única en el mundo"; el inicio de la fiesta de las Cruces y los horarios de los trenes de alta velocidad a Málaga abren la crónica vespertina

Fábrica de cobre verde de Cunext en Córdoba

Fábrica de cobre verde de Cunext en Córdoba / CÓRDOBA

Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

Cunext abrirá en Córdoba una fábrica "única en el mundo" que producirá cátodos de cobre verde a partir de chatarra reciclada que estará operativa después del verano. Esta noticia abre el boletín informativo de este miércoles marcado igualmente por el inicio de las Cruces de Mayo, en una jornada sin bullas, aunque con ilusión por lo que supone el inicio del mayo cordobés. Los recintos calientan motores y se preparan para los días grandes de fiesta. Por último, a las puertas del puente del primero de mayo, Córdoba recuperará mañana la alta velocidad a Málaga tras casi tres meses sin conexión por los daños de las borrascas. Estos son los horarios y los trenes disponibles para viajar a la provincia vecina.

Además, destacamos estas otras noticias:

Mayo Festivo

Córdoba ciudad

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