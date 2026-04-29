La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Los detalles de la apertura de la fábrica de Cunext "única en el mundo"; el inicio de la fiesta de las Cruces y los horarios de los trenes de alta velocidad a Málaga abren la crónica vespertina
Cunext abrirá en Córdoba una fábrica "única en el mundo" que producirá cátodos de cobre verde a partir de chatarra reciclada que estará operativa después del verano. Esta noticia abre el boletín informativo de este miércoles marcado igualmente por el inicio de las Cruces de Mayo, en una jornada sin bullas, aunque con ilusión por lo que supone el inicio del mayo cordobés. Los recintos calientan motores y se preparan para los días grandes de fiesta. Por último, a las puertas del puente del primero de mayo, Córdoba recuperará mañana la alta velocidad a Málaga tras casi tres meses sin conexión por los daños de las borrascas. Estos son los horarios y los trenes disponibles para viajar a la provincia vecina.
- La fábrica de cobre verde de Cunext en Córdoba será "única en el mundo" y estará a pleno rendimiento tras el verano
- Temperatura ideal y ambiente tranquilo en el arranque de las Cruces: "Mañana de retoques y prepararse para los días grandes"
- La alta velocidad regresa a Málaga este jueves tras casi tres meses: así quedan los trenes desde y hacia Córdoba
Además, destacamos estas otras noticias:
Mayo Festivo
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Córdoba ciudad
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Provincia
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Ocio
Campo
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