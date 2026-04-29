La ronda Norte, la conexión de la autovía A-4 con Las Quemadas y la mejora de la calle Sierra Nevada son los tres puntos clave para la mejora de la movilidad en Córdoba. Tres proyectos decisivos para aliviar los atascos con los que abrimos nuestro boletín informativo. En lo más festivo, damos la bienvenida a la fiesta de las Cruces de Mayo, que comienza hoy. Finalmente, en el sector agroalimentario, explicamos que las almazaras cordobesas han vendido ya el 60% del aceite producido en esta campaña.

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