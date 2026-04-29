La actualidad del miércoles 29 de abril
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Las tres zonas clave para mejorar la movilidad en Córdoba; el inicio de la fiesta de las Cruces y la venta de aceite de oliva marcan el inicio del día
La ronda Norte, la conexión de la autovía A-4 con Las Quemadas y la mejora de la calle Sierra Nevada son los tres puntos clave para la mejora de la movilidad en Córdoba. Tres proyectos decisivos para aliviar los atascos con los que abrimos nuestro boletín informativo. En lo más festivo, damos la bienvenida a la fiesta de las Cruces de Mayo, que comienza hoy. Finalmente, en el sector agroalimentario, explicamos que las almazaras cordobesas han vendido ya el 60% del aceite producido en esta campaña.
- Los tres proyectos con los que Córdoba mejorará el tráfico en puntos clave de la ciudad
- Las Cruces de Mayo empiezan este miércoles en Córdoba con siete bajas, siete incorporaciones y lluvia en el horizonte
- Las almazaras cordobesas han vendido ya el 60% del aceite de oliva producido esta campaña
Además, destacamos estas otras noticias:
Mayo Festivo
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Córdoba ciudad
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Provincia
España
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