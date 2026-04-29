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La actualidad del miércoles 29 de abril

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres zonas clave para mejorar la movilidad en Córdoba; el inicio de la fiesta de las Cruces y la venta de aceite de oliva marcan el inicio del día

Montaje de la Cruz de Mayo de Paz y Esperanza, en el Bailío.

Montaje de la Cruz de Mayo de Paz y Esperanza, en el Bailío. / A. J. González

José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

La ronda Norte, la conexión de la autovía A-4 con Las Quemadas y la mejora de la calle Sierra Nevada son los tres puntos clave para la mejora de la movilidad en Córdoba. Tres proyectos decisivos para aliviar los atascos con los que abrimos nuestro boletín informativo. En lo más festivo, damos la bienvenida a la fiesta de las Cruces de Mayo, que comienza hoy. Finalmente, en el sector agroalimentario, explicamos que las almazaras cordobesas han vendido ya el 60% del aceite producido en esta campaña.

Además, destacamos estas otras noticias:

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