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Violencia machista

Suspenden el juicio en Córdoba a un acusado de una decena de delitos contra su pareja tras no localizar a la víctima

La mujer vive, presuntamente, en la calle y no ha sido hallada por la Policía. La Fiscalía atribuye al acusado delitos de tenencia ilícita de armas, maltrato, agresiones sexuales y otros

Acceso principal a la Ciudad de la Justicia.

Acceso principal a la Ciudad de la Justicia. / CÓRDOBA

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

La Audiencia de Córdoba ha suspendido este miércoles el juicio a un acusado de, presuntamente, maltratar y agredir sexualmente a su pareja sentimental en la capital, entre otros delitos. Este individuo se enfrenta a una petición de 45 años y cinco meses de cárcel, pero la vista oral no se ha celebrado por la incomparecencia de la víctima.

Fuentes judiciales indican que, al parecer, la perjudicada vive en la calle y la Policía no ha logrado localizarla. Sin ella, no se puede celebrar el juicio. El escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal es extenso y recoge la comisión de una docena de delitos por parte del encartado.

Estos hechos fueron cometidos contra su pareja, con la que mantuvo una relación de convivencia. Así, se le atribuyen diversos maltratos en el ámbito de la violencia de género; tenencia ilícita de armas; daños; acoso; tres agresiones sexuales (el fiscal solicita 11 años de prisión por cada una de ellas), amenazas, quebrantamiento de condena e injurias y vejaciones hacia la víctima.

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Además de las penas de prisión, la acusación pública reclama que se impongan al acusado otras medidas como una multa y la obligación de permanecer localizable. El juicio iba a ser celebrado este miércoles y mañana jueves por la sección tercera de la Audiencia provincial de Córdoba.

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